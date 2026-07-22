Slovákov vydesili hrozivo vyzerajúce ČERVY! VIDEO Nachádzajú ich v bazénoch, TAKTO sa tam dostanú

BRATISLAVA - Mnohí Slováci nachádzajú v domácich bazénoch zvláštne, tenké červy, pripomínajúce špagety. Ide o parazitické červy, ktoré dokážu ovládať správanie hmyzu. Hoci pohľad na ne pôsobí desivo, pre človeka ani domáce zvieratá nie sú nebezpečné.
Letná sezóna je v plnom prúde a množstvo Slovákov má doma napustené bazény, ktoré denne využívajú na osvieženie. Na internete sa v poslednej dobe objavilo množstvo príspevkov o záhadných červoch, ktoré ľudia našli v domácich bazénoch a znepokojili ich. "Ráno som z bazéna vylovila najprv kobylku a potom som zbadala, ze mi tam pláva nejaký červ," napísala v skupine na sociálnej sieti pani Petra, ktorá zverejnila fotografiu uhynutej kobylky a zábery červa, ktorého vo vode našla.
Podobnú skúsenosť mala aj pani Júlia, ktorá v bazéne našla dva dlhé červy, približne 10 centimetrov dlhé. "Včera tam neboli a dnes ráno áno. Boli na dne bazéna," napísala v inej skupine venujúcej sa údržbe bazénov a žiadala o radu. Pod príspevkom neskôr dodala, že aj on si našla v bazéne uhynutú kobylku.
V odpovediach sa viacerí zhodujú, že ide o parazitického červa s názvom strunovec. "Keď vidím utopenú kobylku, na 100% môžem čakať aj túto príšerku," reagoval na Petrin príspevok Peter. "Videla som to na vlastné oči, ako znej vylezie, keď zomrie kobylka," píše zase pani Veronika. "My sme mali tiež. Odporučili nám vyskúšať kuchynskú soľ a odvtedy sme nemali," radí pani Laura.
Vyzerá desivo, no pre ľudí a domáce zvieratá je neškodný
Strunovec patrí do kmeňa Nematomorpha a často sa mu hovorí aj gordický červ alebo červ konského vlasu pre jeho extrémne tenké, dlhé telo pripomínajúce vlas či špagetu. Dospelé strunovce žijú vo vode, no ich larvy sú vnútornými parazitmi hmyzu, najčastejšie kobyliek, svrčkov či bystrušiek.
Larvy preniknú do tela hmyzu a vyvíjajú sa tam celé týždne až mesiace. Keď dospejú, začnú produkovať látky, ktoré ovplyvnia nervovú sústavu hostiteľa – doslova ho prinútia vyhľadať vodu a skočiť do nej. V momente, keď hmyz dopadne do vody, strunovec sa cez jeho telo prehryzie von a vo vode sa začne krútiť, páriť a klásť vajíčka. V Európe je najznámejší druh strunovec vodný (Gordius aquaticus), ktorý sa vyskytuje aj na Slovensku. Samice dosahujú približne 10 cm, samce až 25 cm.
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Hoci ich výskyt môže pôsobiť desivo – najmä keď sa vo vode zamotajú do klbiek pripomínajúcich "gordické uzly" – pre ľudí ani domáce zvieratá nie sú nebezpečné. Nedokážu parazitovať na teplokrvných organizmoch a ak by sa náhodou dostali do žalúdka, kyseliny ich okamžite zničia.