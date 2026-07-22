6 mesiacov po smrti Moniky Jákliovej (†31): Dom, kde žila je na predaj... Takmer za pol milióna!

MAD - Luxusný dom zosnulej influencerky Moniky Jákliovej je na predaj. Za nehnuteľnosť pýtajú takmer pol milióna eur.
Už je to šesť mesiacov, čo influencerka Monika Jákliová tragicky opustila tento svet. V januári podľahla vážnym zraneniam, ktoré utrpela pri tragickej autonehode. Jej smrť zasiahla nielen rodinu a blízkych, ale aj množstvo fanúšikov, ktorí sledovali jej život na sociálnych sieťach. Po sebe zanechala dcérku Zoru, partnera a milujúcu rodinu.
Monika bola známa tým, že sa na internete prezentovala životným štýlom plným luxusu. So svojimi sledovateľmi pravidelne zdieľala fotografie z dovoleniek, drahých áut či dizajnového bývania. Práve jej dom patril k miestam, ktoré sa na jej profile objavovali pomerne často. Dnes môže mať táto nehnuteľnosť nového majiteľa. Luxusný rodinný dom v obci Mad je totiž ponúkaný na predaj za 485-tisíc eur cez realitnú kanceláriu, ktorá zverejnila video tejto ponuky na Instagrame.
Moderná stavba ponúka nadštandardné vybavenie, priestranné interiéry zariadené vo vysokom štandarde a súkromný bazén, ktorý dotvára komfort bývania. Celý dom je zariadený elegantne a s dôrazom na kvalitné materiály, pričom pôsobí moderne. Monika z neho často pridávala aj fotografie na sociálne siete.