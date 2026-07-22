Kontroverzný republikán mieri na Slovensko? Senátori odobrili jeho nomináciu na veľvyslanca

WASHINGTON - Americkí senátori vo výbore pre zahraničné vzťahy v stredu schválili nomináciu Douglasa Mastriana na post veľvyslanca USA na Slovensku. Spolu s ním uspela aj Kari Lakeová, ktorá sa má stať novou americkou ambasádorkou na Jamajke. Informuje správa magazínu Politico.
Za postúpenie oboch nominácií na rokovanie Senátu USA hlasovalo všetkých 12 republikánov vo výbore. Proti boli všetci desiati demokrati. Nominácie výbor schválil napriek hrozbám zo strany republikána Johna Cornyna, že za ne nezahlasuje, ak nedostane od administratívy prezidenta Donalda Trumpa uistenie, že uvoľní financie vyčlenené na iniciatívu na boj proti HIV s názvom PEPFAR. Cornyn v stredu na zasadnutí povedal, že Biely dom súhlasil s uvoľnením určitej časti prostriedkov.
Mastriana a Lakeovú nominoval Trump v máji v rámci výberu svojich stúpencov a členov rodiny na diplomatické posty, píše Politico. Obaja sú podľa magazínu prezidentovými oddanými spojencami. Senátori vo výbore pre zahraničné vzťahy minulý týždeň Mastriana vypočúvali pre jeho výroky, ktoré vyslovil počas pôsobenia v zákonodarnom zbore štátu Pensylvánia a neúspešnej kandidatúry na funkciu tamojšieho guvernéra.
Demokratický senátor Tim Kaine z Virgínie počas vypočutia uviedol, že Mastriano údajne spolupracoval s antisemitmi, ľuďmi popierajúcimi holokaust a tiež konšpirátormi o teroristických útokoch v USA z 11. septembra 2001. Mastriano navyše patrí medzi politikov, ktorí spochybňujú víťazstvo Joea Bidena nad Trumpom v prezidentských voľbách v roku 2020.
Plukovník amerických pozemných síl vo výslužbe pôsobil v armáde vyše 30 rokov. Na začiatku kariéry bol nasadený v západnom Nemecku na hraniciach s východným Nemeckom a Československom. Zúčastnil sa na operácii Púštna búrka a trikrát bol nasadený v Afganistane. Kariéru ukončil na Vojenskej škole armády USA v Carlisle v Pensylvánii. Následne vstúpil do politiky. Ak jeho nomináciu na post veľvyslanca v SR schváli Senát, nahradí kariérneho diplomata Gautama Ranu, ktorý po odvolaní z funkcie skončil v januári tohto roka.