92-ročná herečka zavítala do spoločnosti: Červený rúž a celá obalená v zlate!

LONDÝN - Zabudla starnúť! To si zrejme pri pohľade na britskú herečku Joan Collins (92) povedia mnohí. V uplynulých dňoch zavítala do spoločnosti a ako už v jej prípade býva zvykom, vyzerala jednoducho fantasticky.
Joan Collins je obľúbená britská herečka, spisovateľka a televízna hviezda, ktorá najväčšiu popularitu dosiahla v 80. rokoch. Kráska má na konte účinkovanie vo viacerých filmoch hollywoodskeho štúdia 20th Century Fox, avšak ľudia si ju najviac spájajú s postavou intrigánky Alexis Carrington v populárnom americkom seriáli Dynastia.
A hoci má Joan už po deväťdesiatke, ešte stále ja naplno aktívna. Pred kamerami naposledy stála v roku 2022 a raz za čas zavíta aj do spoločnosti. Urobila tak napríklad počas tohto víkendu, keď prišla podporiť charitatívne podujatie s názvom Shooting Star Ball.
Spomínané podujatie sa zameriava na podporu hospicov a rodín s vážne chorými deťmi. Joan je viceprezidentkou organizácie, ktorá tento významný fundraisingový event usporiadala, a podporuje ju už dlhé roky.
Herečka sa na červenom koberci predviedla v zlatých šatách s odhalenými ramenami. V našich končinách by si veru na takýto model trúfala asi máloktorá jej rovesníčka. Samozrejmosťou bol dokonalý účes a výrazné líčenie. Collins na akcii sprevádzal jej výrazne mladší manžel Percy Gibson. Ten má 60 rokov.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%