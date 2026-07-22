Vanessa Šarközi je mamou: Synček sa vypýtal na svet o mesiac skôr! Meno dostal po otcovi...

BRATISLAVA - Obrovská radosť, ale aj poriadne prekvapenie. Vanessa Šarközi sa stala mamou vytúženého synčeka, ktorý sa rozhodol prísť na svet skôr, než jeho rodičia očakávali. Šťastná mamička sa podelila o dojímavé slová plné lásky a vďačnosti.
Známa speváčka a zároveň aj členka Cigánskych diablov Vanessa Šarközi prežíva najkrajšie obdobie svojho života. So svojím partnerom Davidom privítali na svete vytúženého synčeka, ktorému dali menom David. Ten sa rozhodol prísť na svet o niečo skôr, než rodičia očakávali. Šťastnú novinku oznámila prostredníctvom dojímavého odkazu.
Priznala, že príchod ich bábätka ich síce zaskočil, no okamih, keď svojho synčeka prvýkrát uvideli, bol neopísateľný. „Včerajšok sa stal tým najdôležitejším dňom našich životov. Náš chlapček sa rozhodol, že už sa mu ďalší mesiac v brušku čakať nechce a chce ísť za nami už teraz. I keď to bol trošku šok, ten pocit, keď sme ho prvýkrát zbadali, sa nedá ani opísať,“ napísala.
K novorodenému synčekovi pridala aj dojímavé vyznanie. „Chlapček náš milovaný, niet väčšieho daru ako stať sa tvojimi rodičmi. Milujeme ťa najviac vo vesmíre, si naším najkrajším a najdôležitejším splneným snom,“ odkázala. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť gratulácie od fanúšikov aj známych tvárí, ktorí čerstvým rodičom prajú najmä veľa zdravia, lásky a krásnych spoločných chvíľ s ich malým synčekom.
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