Takto točíme Dunaj! Studenková nás zaviedla do zákulisia: Bez mejkapu a v župane ju v seriáli nevidíte

BRATISLAVA – Nakrúcanie Dunaja je v plnom prúde! A Zdena Studenková nám ukázala, ako to prebieha v zákulisí.
Rodinná sága alebo ak chcete historická dráma sleduje osudy majiteľov, zamestnancov a návštevníkov obchodného domu na pozadí pohnutých historických udalostí druhej svetovej vojny a aktuálne sa príbeh posúva smerom ku koncu vojny, oslobodzovaniu a príchodu socializmu.
Šokujúce finále 14. série seriálu Dunaj, k vašim službám prinieslo návrat Leopolda Kučeru na vlastných nohách, postrelenie Leny Walterom a zatknutie Antona Holubca. Jediným skutočne šťastným okamihom plným emócií bola svadba Alenky a Michala, ktorá priniesla aspoň chvíľkový pokoj uprostred vojnového chaosu. Avšak kým oni mali svadbu, Klára z deja odišla a Imrich skončil v rukách režimu.
Postava Leopolda Kučeru (Tomáš Maštalír) sa vracia natrvalo. Tvorcovia potvrdili, že tajomný návrat Leopodla Kučeru na vlastných nohách rozvíri rodinné a obchodné vzťahy. Scenáristi naznačili aj to, že blížiaci sa koniec druhej svetovej vojny umožní návrat množstva postáv, ktoré museli pred režimom ujsť alebo z deja na čas odišli.
V každom prípade sa seriál intenzívne nakrúca a istotou v deji je pani Edita Kučerová, ktorú stvárňuje Zdena Studenková. „Ešte ani slnko nevyšlo a ja už musím skočiť do Dunaja,“ ohúrila prvými slovami Zdena Studenková, ale vzápätí hneď dodala: „Nie plávať, ale točiť.“ A zároveň vyťahuje z tašky scenáre a priznáva „Ja som si včera navarila, lebo ja sa mám rada, takže ja si varím,“ vraví popri tom, ako vchádza do ateliérov. „Takto vyzerá ateliér, keď v ňom ešte nikto nie je, iba ja.“
A potom už ideme spolu s ňou do zákulisia, kde sa herci pripravujú na nakrúcanie. „Tu máme šatňu všetky herečky. Spoločnú,“ ukazuje nám priestor s veľkou sedačkou. A ďalej… Maskérňa, kde trávia dlhý čas predtým, než vyjdú na scénu. Kostymérňa, kde je šiat neúrekom, každé sú označené menom hrdinu a je tam poriadok ako zo škatuľky. „18,10 končím,“ zvestuje Zdena, ktorá na pľaci trávi niekedy naozaj celý deň a v pauzách si rada oddýchne na gauči. A hoci občas pôsobí prísne, mladší kolegovia potvrdili, že je mimoriadne profesionálna, ľudská a rada mladým hercom nezištne pomáha a odovzdáva skúsenosti.