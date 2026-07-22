Rusko schválilo kontroverzný zákon: Svojich kritikov a občanov v exile pripraví o základné občianske práva

MOSKVA - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, v stredu schválila návrh zákona, ktorý Rusom žijúcim v exile a odsúdeným v neprítomnosti za protivládnu činnosť obmedzí prístup k internetovému bankovníctvu, transakciám s nehnuteľnosťami a konzulárnym službám.
Ako informovala agentúra Reuters, podpredseda Štátnej dumy a člen vládnucej strany Jednotné Rusko Piotr Tolstoj predpokladá, že zákon bude nástrojom, ktorý účinne odradí od kritiky ruskej vlády. „Neprekvapilo by ma, keby niektorí z týchto nekompromisných ‚bojovníkov za slobodu‘ zrazu zmenili rétoriku. Veď peňaženka je najcitlivejším orgánom liberála,“ napísal Tolstoj na platforme Telegram.
Štátna duma legislatívu schválila naraz v druhom aj treťom čítaní. Návrh zákona teraz musí odobriť aj horná komora ruského parlamentu, Rada federácie. Následne ho musí podpísať prezident Vladimir Putin. Organizácie na ochranu ľudských práv medzičasom upozornili, že nová právna norma a súbor pozmeňujúcich návrhov ešte viac rozšíria možnosti ruskej vlády postihovať svojich kritikov aj za hranicami Ruska.
Reuters ako príklad uviedol, že ruskí emigranti nebudú môcť využívať konzulárne služby na ruských veľvyslanectvách, a teda si nebudú môcť obnoviť platnosť cestovného pasu či zaregistrovať manželstvo. Nebudú si môcť ani zaregistrovať vozidlo alebo vykonávať transakcie s nehnuteľnosťami.
Návrh zákona počíta s tým, že bankové účty Rusov žijúcich v zahraničí zostanú v Rusku zmrazené. Súdy by však mohli nariadiť použitie peňazí na účtoch na úhradu nákladov na služby právnika alebo náhradu za škody. Zvyšné prostriedky by mohli slúžiť ako finančná podpora pre rodinných príslušníkov žijúcich v Rusku.
Zákon pripraví kritikov o základné práva
Anastasija Burakovová, zakladateľka organizácie Kovčeg (Archa), ktorá podporuje ruských emigrantov odmietajúcich vojnu na Ukrajine, podľa Reuters uviedla, že legislatíva v praxi pripraví kritikov Kremľa o základné práva vyplývajúce z ruského občianstva, znemožní im kontakt s vlastnou krajinou a postaví ich do pozície osôb bez štátnej príslušnosti.
Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) už v máji označila tento návrh za „zákon o občianskej smrti“ a vyzvala vlády cudzích štátov, aby Rusom žijúcim v emigrácii pomohli, napríklad zabezpečením prístupu k cestovným dokladom, pracovným povoleniam a základným službám v zahraničí.
Návrh zákona a súbor pozmeňujúcich návrhov sa týkajú Rusov, ktorí boli v neprítomnosti odsúdení za „diskreditáciu“ ruskej armády, členstvo v „nežiaducich“ organizáciách, zaradený na zoznam tzv. zahraničných agentov alebo stíhaných za výzvy na separatizmus či za prijatie sankcií proti Rusku. Zoznam dotknutých osôb bude zverejnený na webovej stránke ruského ministerstva spravodlivosti.
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