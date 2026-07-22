Tri týždne po narodení vytúženého syna musel opustiť rodinu: Známy herec otvorene prehovoril....

BRATISLAVA - Mal všetko, po čom túžil – milujúcu manželku a vytúženého syna, ktorý sa narodil len krátko pred najťažším rozhodnutím jeho života. Tri týždne po narodení dieťaťa musel generál Ján Golian odísť do vojny a postaviť sa na čelo Slovenského národného povstania. Príbeh muža, ktorý si musel vybrať medzi rodinným šťastím a povinnosťou voči krajine, teraz prinesie na plátna nová historická dráma.
Slovenské národné povstanie poznáme najmä z učebníc dejepisu ako súbor dátumov, vojenských operácií a historických udalostí. Pripravovaný film Generál Golian sa však na toto obdobie pozrie z iného uhla. Do centra príbehu postaví človeka – manžela a otca, ktorý sa ocitol pred rozhodnutím, aké by zmenilo život každého. Ján Golian, veliteľ Slovenského národného povstania, prežíval v súkromí chvíle, na ktoré čakal celý život. S manželkou Jarmilou sa tešili z narodenia vytúženého syna Ivana. Ich rodinné šťastie však netrvalo dlho. Iba tri týždne po narodení syna prišla chvíľa, keď musel Golian urobiť jedno z najťažších rozhodnutí. Mal zostať pri svojej rodine a chrániť život, ktorý si konečne vybudoval, alebo prijať zodpovednosť za velenie povstaleckej armády, ktorá sa postavila nacistickému Nemecku.
Práve tento osobný rozmer chce nová historická dráma ukázať. Nie iba vojaka a veliteľa, ale predovšetkým človeka, ktorý mal svoje city, obavy a rodinu, ktorú musel opustiť. „Najväčšou výzvou pre mňa bolo navnímať ich vzťah a to, čím si Ján Golian a jeho manželka Jarmila prešli,“ povedal herec Ondrej Hraška, ktorý stvárňuje hlavnú postavu.
Podľa režiséra, scenáristu a producenta Juraja Štepku bolo dôležité zachytiť najmä Golianovu ľudskosť. „Ján Golian je jedným z mála dôstojníkov, ktorí sa na dobových fotografiách napriek vážnej dobe stále usmievajú. Presne túto jeho človečinu sme chceli zachytiť,“ uviedol. Tvorcovia nechceli vytvoriť iba klasický vojnový film plný bojových scén. Ich cieľom bolo ukázať aj vnútorný svet človeka, ktorý niesol obrovskú zodpovednosť. „Netočili sme žiaden chladný heroický epos. Predstavujeme ho ako povstaleckého veliteľa, no zároveň ako milujúceho otca,“ vysvetlil Štepka.
Pri výbere hercov sa tvorcovia snažili vyhnúť známym tváram, ktoré by divákov odvádzali od príbehu. Dôležitá bola najmä autenticita a podobnosť s historickými postavami. „Od začiatku sme vedeli, že nechceme, aby divák po piatich minútach povedal: ‚Aha, to je ten herec z tamtoho seriálu.‘ Chceli sme, aby ľudia na plátne videli skutočné historické postavy, nie opozerané televízne tváre,“ dodal Štepka.
V hlavnej úlohe sa predstaví Ondrej Hraška, jeho manželku Jarmilu stvárni Anna Prášilová Fialová. Vo filme si zahrajú aj Milan Mikulčík, Ondřej Brzobohatý, Juraj Bača či Dominika Morávková. Snímka zároveň pripomenie aj medzinárodný rozmer Slovenského národného povstania. Vo filme zaznie až šesť jazykov – slovenčina, čeština, nemčina, ruština, francúzština a angličtina. Túto historickú drámu prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK od 8. októbra 2026.
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