KURIÓZNY prípad z Moskvy: VIDEO Muž sa prechádzal po Červenom námestí s KOZOU a nadával, ide do VÄZENIA!

MOSKVA - Obvodný súd v Moskve v utorok uznal Magomeda Magomedova vinným z narušenia verejného poriadku, ktorého sa dopustil, keď minulú sobotu na Červenom námestí vykrikoval vulgarizmy a prechádzal sa s kozou na vôdzke, informoval ruský spravodajský web Agentstvo. Súd Magomedova poslal na päť dní do väzenia.
Podľa ruských médií nie je známe, čo sa s kozou stalo po mužovom zadržaní. Agentúra Moskva uviedla, že Magomedova už v minulosti viackrát videli prechádzať sa po uliciach ruskej metropoly s kozou na vôdzke. Na jednom z videí dokonca prezradil, že sa volá Lejla.
Červené námestie patrí medzi najznámejšie a najstráženejšie miesta v Moskve. Nachádza sa v centre ruskej metropoly a v jeho bezprostrednom okolí sídlia významné štátne inštitúcie a pamiatky vrátane Kremľa. Vzhľadom na jeho symbolický význam a blízkosť sídla ruského prezidenta tam platia prísne bezpečnostné opatrenia a pohyb návštevníkov je pod dohľadom bezpečnostných zložiek.