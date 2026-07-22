ŠOKUJÚCA tragédia: Muž spadol z 12. poschodia na ženu, ktorá šla po chodníku! Neprežila

NAGOYA - V japonskej Nagoyi sa odohrala mimoriadna tragédia, ktorá šokovala obyvateľov aj záchranné zložky. Muž spadol z 12. poschodia bytového domu a dopadol priamo na ženu prechádzajúcu pod budovou. Žena svojim zraneniam podľahla, muž pád prežil a bojuje o život.
K nešťastiu došlo 19. júla okolo 1. hodiny ráno v Naka-ku, centrálnej časti Nagoye. Záchranári dostali hlásenie, že „muž spadol a zasiahol ženu“. Polícia neskôr potvrdila, že obeťou je 23-ročná Tomohiro Inaba, predavačka z neďalekej prevádzky. Po prevoze do nemocnice zomrela niekoľko hodín po incidente na masívny hemoragický šok, informuje denník Mirror.
Podľa doterajších zistení kráčala po chodníku pod oknami bytového domu, keď na ňu dopadol 29-ročný Nobushige Taguchi, taktiež zamestnaný ako predavač. Muž utrpel vážne poranenia hlavy a hrudníka, je v kóme a jeho stav je kritický. Incident sa odohral približne 500 metrov od stanice Yabamachi na linke Meijo, v oblasti plnej vysokých budov a bytoviek.
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Priateľka prežila bez zranení, svedkovia počuli krik
Žena nebola sama — kráčala s priateľkou, ktorá incident nahlásila polícii a neutrpela žiadne zranenia. Ľudia z okolia pribehli na miesto po tom, čo začuli výkriky.
Polícia okamžite uzavrela okolie a začala zhromažďovať dôkazy. Zatiaľ nie je jasné, z ktorého presného poschodia muž spadol, ani prečo sa v budove nachádzal. Podľa portálu Kyodo News tam muž nebýval. Polícia preveruje všetky možnosti. Zatiaľ nie je potvrdené, či muž skočil úmyselne, alebo išlo o nehodu. Vyšetrovanie sa zameriava aj na to, prečo sa Taguchi nachádzal v bytovom komplexe, kde nemal trvalé ani prechodné bývanie.
Podobný prípad sa stal aj v Európe
Tragédia v Nagoyi pripomína incident z Milána z minulého septembra. Vtedy 83-ročná Francesca Manno zomrela po tom, čo na ňu spadol 70-ročný muž, ktorý vyskočil zo štvrtého poschodia. Aj v tomto prípade muž pád prežil. Polícia pôvodne pracovala s verziou dvojitého samovražedného pokusu, no neskôr sa ukázalo, že išlo o tragickú náhodu — muž a žena sa nepoznali.