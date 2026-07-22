Blamáž alebo náprava reputácie? Boeing vytiahol ESO z rukáva napriek TRAGICKÝM udalostiam!

PHILADEIPHIA - Aktuálne je leto, ale Boeing môže začať oslavovať Vianoce už teraz. Dôvodom je, že certifikácia Boeingu MAX 7 by mohla byť schválená už tento mesiac.
Tento model je najmenším z radu lietadiel MAX a bez ďalších problémov bude môcť čoskoro vstúpiť na trh. Konštrukčne ide o odvodené lietadlo z pôvodného modelu 737, ktorý dodnes ostáva najpredávanejším lietadlom spoločnosti.
Certifikácia by znamenala významný míľnik, keďže Boeing čelil tragickým udalostiam práve s lietadlami typu MAX. Teraz je na rade Federálny úrad pre letectvo (FAA), aby odobril schválenie novovyrobených lietadiel typu 737. Boeing práve tento týždeň spustil výrobu v priestoroch, ktoré predtým slúžili na produkciu typu 767 a 747.
Kto vyťaží najviac z aktuálnej certifikácie?
Keďže MAX 8 aj MAX 9 sú v plnej prevádzke, Boeing verí v úspešný záver s tým, že po novom roku pribudne schválenie aj modelu MAX 10. Po získaní certifikácie prinesie MAX 7 výrazné posilnenie flotily Southwest. Spoločnosť aktuálne prevádzkuje modely 737-700, ktoré používa viac ako dve desaťročia. Americký dopravca však tvrdí, že používať nový typ lietadla začnú najskôr v roku 2027. Okrem Southwest certifikácia poteší aj iné spoločnosti ako WestJet či Allegian Air.