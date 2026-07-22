Záhadná smrť! Podnikateľ zbohatol cez koronu, predával FALOŠNÉ covidové testy: Našli ho mŕtveho v Kolumbii

BOGOTA/ZÁHREB – Počas krízy spôsobenej šírením smrteľného koronavírusu sa mnohí podnikatelia snažili zbohatnúť práve na predávaní rúšok, testov alebo rôznych liekov. Bol medzi nimi aj chorvátsky podnikateľ, ktorý hral ale špinavú hru. V rodnej krajine predával spoločnostiam a zdravotníkom falošné covidové testy. Jeho život skončil za záhadných okolností.
Chorvátsky podnikateľ, tiež známy ako "Corona Kid", oklamal nielen celú svoju vlasť, ale aj ďalšie krajiny v Európe. Filip Mihalić pochádzal z chorvátskej Varaždiny a počas chaosu, ktorý spôsobil koronavírus, oklamal spoločnosti a zdravotníkov, ktorým predával falošné covidové testy.
V utorok 21. júla mal Mihalić za zatiaľ neznámych okolností zomrieť počas pobytu v Kolumbii. Informuje o tom Jutarnij s odkazom na miestne médiá.
Aféra s falošnými testami
Ako prví písali v Chorvátsku o Mihalićovi ešte v roku 2023 žurnalisti z 24sata. Uverejnili článok o pochybnom podnikaní jeho spoločnosti Buryen, ktorá počas pandémie distribuovala antigénové rýchlotesty na prítomnosť koronavírusu. Článok sa začal vo veľkom rozoberať po celej krajine.
Spoločnosť Buryen začala najprv s dovozom lacného textilu z Číny, no počas pandémie sa prispôsobila potrebám trhu. Začala teda dovážať aj zdravotnícke vybavenie. Testy boli na prvý pohľad rovnaké, ako originálne varianty, no Mihalić ich ako originály aj predával. Bolo spustené vyšetrovanie, ktoré viedlo v roku 2025 k obžalobe.
Prokuratúra obvinila dve osoby za dovoz antigénových testov na detekciu pôvodcu ochorenia COVID-19 od výrobcu z Číny. Mihalić a jeho komplic (66) zorganizovali výrobu neoriginálnych rýchlotestov v sklade v Istanbule.
Export do viacerých krajín Európy
Podľa dostupných informácií mali takýmto spôsobom vyrobiť 1 326 000 neoriginálnych testov, ktoré prostredníctvom svojej spoločnosti doviezli do Chorvátska a ďalej ich predávali ako originálne testy aj v Grécku, Rumunsku, Rakúsku, Španielsku a Nemecku. Celkový zisk robil 445 932 eur.
Mihalić chcel navyše zatajiť pôvod nelegálneho zisku a postupne sám sebe zaplatil celú sumu a následne ju odovzdal banke na sporiaci účet.