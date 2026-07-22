Šok v meste: Na dom sa zrútilo lietadlo! Desivé slová svedka

HOUSTON - Malé jednomotorové lietadlo sa zrútilo na strechu rodinného domu v americkom štáte Texas. Pilot nehodu prežil s ľahšími zraneniami, príčinu pádu vyšetrujú federálne úrady. O incidente informovali miestne úrady.
Obyvateľov zobudil mohutný náraz
K nehode došlo v pondelok ráno približne o 6:45 miestneho času neďaleko súkromného letiska Covey Trails Airstrip v okrese Fort Bend západne od Houstonu. Lietadlo typu Piper J3C-65 dopadlo priamo na strechu rodinného domu na ulici Kitty Hawk Street.
Denník Houston Chronicle, ktorý citoval miestne záchranné zložky a Federálny úrad pre letectvo (FAA), uviedol, že na miesto okamžite vyrazili hasiči, polícia aj špecialisti na nebezpečné látky.
Pilot utrpel len ľahšie zranenia
V lietadle sa nachádzal iba pilot. Záchranári ho po nehode previezli do nemocnice Memorial Hermann Katy, kde ho ošetrili s ľahšími zraneniami.
Zatiaľ nie je jasné, či sa v čase pádu v dome niekto nachádzal. Úrady bezprostredne po nehode túto informáciu nedokázali potvrdiť a rozsah škôd na budove stále vyhodnocujú.
Svedok: Ozval sa obrovský rachot
Obyvatelia okolia opísali, že ich skoro ráno prebudil hlasný náraz. Jeden zo svedkov uviedol, že najprv začul silný hukot motora a vzápätí nasledoval mohutný úder.
„Počul som obrovský rachot. Keď som vyšiel von, uvidel som lietadlo zapichnuté v streche domu,“ opísal svedok pre miestne médiá.
Príčinu nehody vyšetruje FAA
Federálny úrad pre letectvo (FAA) oznámil, že v čase nehody neposkytoval lietadlu služby riadenia letovej prevádzky. Okolnosti pádu preto vyšetruje spolu s ďalšími príslušnými orgánmi.
Vyšetrovatelia zatiaľ nezverejnili, či nehodu spôsobila technická porucha, chyba pilota alebo iný faktor. Výsledky vyšetrovania budú známe až po analýze vraku lietadla a výpovedí svedkov.