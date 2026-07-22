Plamene pohltili domy aj celé rodiny: Pri požiari zahynulo desať ľudí, vrátane piatich detí

LIMA - Pri požiari v peruánskej metropole Lima zahynulo najmenej desať ľudí, z toho päť maloletých. Polícia začala vyšetrovanie udalosti. Podľa agentúry Reuters požiar vypukol v jednom rodinnom dome, zatiaľ čo agentúra AFP píše o dvoch zničených domoch.
"Na svitaní vypukol v Lime požiar, ktorý si vyžiadal desať mŕtvych a dvoch zranených. Dve budovy po ňom zostali neobývateľné," uviedol peruánsky úrad civilnej obrany (Indeci) v príspevku na sieti X. Hasiči podľa úradu požiar uhasili, bezpečnostné zložky situáciu naďalej sledujú.
Policajný náčelník Óscar Arriola uviedol, že medzi zosnulými bolo deväť členov jednej rodiny, z ktorých piati boli neplnoletí. "Vyšetrujeme v spolupráci s kriminalistickými expertmi, aby sme zistili miesto vzniku, okolnosti a príčiny tohto požiaru," dodal. Podľa médií mohol byť požiar vo štvrti La Victoria spôsobený útokom vydieračov, ktorí vyhrážali miestnej požičovni elektrických motocyklov, doplnila AFP.