PANIKA V EURÓPE Krajinami sa šíri pohlavne prenosná choroba, lekári sú v koncoch: Antibiotiká NEZABERAJÚ!

LONDÝN/BERLÍN/PARÍŽ – Európsky kontinent trápia uprostred letnej dovolenkovej sezóny vírusy a infekcie, ktoré sú rezistentné na antibiotickú liečbu. Navyše ide o pohlavne prenosnú chorobu. Problém avizujú zdravotníci vo viacerých krajinách Európy.
Pohlavne prenosné choroby tu boli od nepamäti. Za bežných okolností sa liečia nasadením ceftriaxónu, prípadne jeho kombináciou s azitromycínom. V súčasnej dobe je tu ale problém. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) varuje pred nárastom prípadov pohlavnej choroby kvapavky. Informuje o tom Euronews.
Lokálny prenos je čoraz častejší
Problém čoraz častejšieho výskytu tejto choroby vo viacerých krajinách Európy spočíva v tom, že na kvapavku už nezaberá antibiotická liečba. Navyše zdravotníci zistili, že choroba sa prenáša lokálne čoraz častejšie. Prvé prípady boli spájané prevažne s cestovaním, ale od roku 2025 sa to zmenilo.
Najviac postihnutými krajinami sú Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko a Švédsko. V iných oblastiach Európy sú výskyty kvapavky rezistentnej na antibiotickú liečbu miernejšie. "Lokálny prenos kvapavky rezistentnej na lieky v Európe je varovným signálom, ktorý by sme nemali ignorovať," povedal expert na mikrobiológiu z ECDC Csaba Ködmön.
Ako doplnil, rastúca rezistencia znižuje účinnosť samotnej liečby, ktorá je dnes v Európe overená. Pokiaľ sa bude takáto choroba ďalej šíriť, možnosti na jej liečbu budú ubúdať. Baktéria spôsobujúca kvapavku je už teraz odolná voči obom spomínaným liekom.
ECDC dodáva, že hlavným problém je prenos z krajín mimo európskeho kontinentu. Spomínajú sa ázijské krajiny ako Kambodža, Indonézia či Thajsko, ktoré je pre dovolenkárov čoraz lákavejšie. "Pokiaľ sa nezavedú včasné opatrenia, vzniká riziko ďalšieho šírenia," dodávajú zdravotníci z ECDC.
Pohlavná choroba
Kvapavka je jednou z najviac rozšírených pohlavných chorôb. Spôsobuje ju baktéria Neisseria gonorrhoeae. Pokiaľ sa choroba nelieči, môže viesť k zápalu panvovej časti, mimomaternicového tehotenstva či dokonca ku neplodnosti. Len v Európe sa výskyt choroby zvýšil za posledných 10 rokov o 303 %.