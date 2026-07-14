Pellegrini po rokovaní s Alijevom v Azerbajdžane: Chceme spoločné projekty, nie len obchod

ŠUŠA – Azerbajdžan je garantom stability a rozvoja. Je centrom logistických a transportných trás z východu na západ a opačne, uviedol v utorok v azerbajdžanskom meste Šuša v regióne Karabach slovenský prezident Peter Pellegrini. Pred médiá vystúpil po boku azerbajdžanskej hlavy štátu Ilhama Alijeva. Zdôraznil, že Slovensko pestuje pragmatické vzťahy a chce mať partnerov a priateľov vo všetkých častiach sveta a medzi nimi je aj Azerbajdžan, informuje osobitný spravodajca.
Pellegrini sa Azerbajdžanu poďakoval za ochotu poskytnúť Slovensku časť svojich plynových zásob po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu. „Som veľmi rád, že naši ministri budú môcť aj naďalej pokračovať v rokovaní o hľadaní stabilného riešenia dodávok energií po roku 2027,“ dodal Pellegrini. Vyzdvihol plánované zavedenie priameho leteckého spojenia medzi Bratislavou a Baku od októbra tohto roku. Podľa neho sa tak budú môcť posilniť kontakty na podnikateľskej, univerzitnej i ľudskej úrovni. Avizoval, že v stredu sa Baku za účasti ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) uskutoční podnikateľské fórum, na ktorom sa budú môcť stretnúť zástupcovia firiem z oboch krajín.
Spolu s Alijevom podľa jeho slov preferujú myšlienku, že vzájomné vzťahy nemajú byť postavené len na jednostrannom obchode, kde niekto niečo ponúka a druhý nakupuje. „Naopak, máme predstavu, aby čo najviac projektov bolo spoločných, aby sme spoločne pôsobili v oblastiach, kde je to výhodné, aby sme spoločne vyrábali v oblastiach, kde je to prospešné, aby sme dokázali transfer technológií a robiť spoločné projekty, z ktorých benefitujú obidve krajiny, a nie len jedna na úkor druhej,“ povedala slovenská hlava štátu.
Bezpečnosť a mier
Zdôraznila, že pre SR je dôležitá bezpečnosť a mier. „A preto chcem oceniť všetky aktivity pána prezidenta Alieva aj Azerbajdžanu vo vzťahu k hľadaniu diplomatických riešení napätej situácie v našej oblasti, či už je to vojna medzi Ruskom a Ukrajinou, alebo zložitá situácia na Blízkom východe,“ povedal. Vyjadril nádej, že aj európski hráči popri snahách o ďalšie zbrojenie a finančnú podporu bojujúcich strán budú čoraz viac energie venovať hľadaniu diplomatických riešení.
Potvrdil, že SR bude v rokoch 2027 – 2028 cez svoje veľvyslanectvo v Baku pôsobiť aj ako kontaktné centrum Severoatlantickej aliancie. Pochválil spoluprácu ministerstiev obrany oboch krajín. „Som veľmi rád, že Slovensko bude môcť prezentovať na septembrovej veľkej zbrojárskej výstave tu v Baku aj prvé výsledky našej vzájomnej spolupráce a našich vzájomných dohôd,“ dodal.