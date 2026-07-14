2Bminer sprístupňuje ťažbu bitcoinu širšiemu okruhu investorov: Bez nutnosti riešiť prevádzku alebo technický servis

Spoločnosť 2Bminer, ktorá sa špecializuje na profesionálnu ťažbu kryptomien a správu ťažobnej infraštruktúry, vstupuje na slovenský trh. Svoje služby odteraz sprístupňuje aj slovenským investorom, ktorým ponúka jednoduchý a profesionálny vstup do sveta ťažby kryptomien.
Klientom umožňuje vlastniť ťažobné zariadenie bez nutnosti riešiť komplexnú infraštruktúru, technické nastavenie alebo každodennú prevádzku. O výber stroja, jeho umiestnenie, monitoring, servis aj správu sa postará tím skúsených špecialistov.
„Slovensko vnímame ako prirodzený ďalší krok pri našom pôsobení v strednej Európe. Naša klientska základňa tu už dlhší čas organicky rastie a práve tento záujem zo strany slovenských investorov bol jedným z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli vstúpiť na tento trh. Vidíme tu rastúcu skupinu ľudí, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby diverzifikácie svojho portfólia a chcú sa podieľať na bitcoinovej ekonomike s reálnou infraštruktúrou. Naším cieľom je ponúknuť im jednoduchú cestu, ako vstúpiť do sveta ťažby bez nutnosti riešiť technické alebo prevádzkové aspekty celého procesu,“ uviedol Jakub Hlavenka, zakladateľ spoločnosti 2Bminer.
Model 2Bminer stojí na jednoduchej myšlienke: ťažba bitcoinu a ďalších kryptomien nemá byť len záležitosťou technických expertov alebo veľkých inštitucionálnych hráčov, ale aj individuálnych investorov. Klient si vyberie ťažobný stroj podľa svojej investičnej stratégie alebo s pomocou obchodného tímu 2Bminer a firma následne zaistí všetko potrebné na jeho uvedenie do prevádzky.
„Odstraňujeme pre našich klientov bariéry, ktoré väčšinu ľudí od ťažby odrádzajú. Nemusia riešiť technické nastavenie, elektrinu, chladenie, servis ani každodennú prevádzku. Vlastnia hardvér, vidia jeho výkon či výsledky v klientskej zóne a my sa staráme o to, aby celý proces fungoval čo najefektívnejšie,“ dodal Jakub Hlavenka.
Spoločnosť 2Bminer prevádzkuje ťažobné stroje v hostingových centrách v zahraničí, teda v lokalitách, kde dáva ťažba z hľadiska dostupnosti energie, infraštruktúry a prevádzkových nákladov ekonomický zmysel. Práve schopnosť nájsť vhodné lokality, zaistiť stroje, dohodnúť podmienky hostingu a následne sa postarať o stabilnú prevádzku je jednou z hlavných hodnôt, ktoré firma klientom prináša.
Súčasťou služby je aj vlastná klientska zóna, v ktorej má zákazník priebežný prehľad o výkone svojich strojov, výsledkoch ťažby a výplatách. Vyťažené kryptomeny sú vyplácané priamo do peňaženky klienta. Používatelia majú zároveň prístup k Marketplace, kde môžu v rámci komunity 2Bminer anonymne nakupovať a predávať ťažobné zariadenia. To im umožňuje zaistiť rýchlu likviditu svojej investície a pružne reagovať na situáciu na trhu. Spoločnosť 2Bminer sa pritom nehrá na správcu cudzích kryptomien – jej úlohou je poskytovať infraštruktúru, zaisťovať prevádzku, servis a maximálnu transparentnosť celého procesu.
Súčasťou služby je aj vlastná klientska zóna, v ktorej má zákazník priebežný prehľad o výkone svojich strojov, výsledkoch ťažby a výplatách. Vyťažené kryptomeny sú vyplácané priamo do peňaženky klienta. Spoločnosť 2Bminer sa nehrá na správcu cudzích kryptomien – jej úlohou je zaistiť infraštruktúru, prevádzku a servis.
Ťažba kryptomien sa pritom stále častejšie vníma nielen ako investičný nástroj, ale aj ako flexibilná energetická technológia. Na rozdiel od klasických dátových centier nemusí ťažobná prevádzka bežať vždy bez prerušenia. Môže sa preto presúvať tam, kde je dostupná lacná alebo prebytková energia, a v niektorých prípadoch pomáha spotrebovávať energiu, ktorá by inak zostala nevyužitá. Práve preto sa dnes ťažba bitcoinu stále častejšie stáva súčasťou širšej debaty o budúcnosti energetiky, efektívnom využívaní prebytkov energie a stabilite elektrických sietí.
2Bminer klientom negarantuje výnos, pretože výsledok ťažby ovplyvňuje cena kryptomien, komplexnosť siete, cena energie aj celkový stav na trhu. Firma však garantuje profesionálny prístup k tomu, čo môže sama ovplyvniť: výber vhodného hardvéru, prevádzkové zázemie, monitoring, servis, komunikáciu a transparentnú správu celého procesu.
Spoločnosť tak vytvára most medzi svetom kryptomien, energetiky a reálnej infraštruktúry. Namiesto špekulácií na burze ponúka klientom možnosť vlastniť fyzický ťažobný stroj, ktorý funguje v profesionálne spravovanom prostredí.
O 2Bminer
2Bminer je česká spoločnosť zameraná na predaj, prevádzku a servis strojov na ťažbu kryptomien, najmä bitcoinu a vybraných altcoinov. Klientom poskytuje kompletné služby od výberu a nákupu ťažobného stroja cez jeho inštaláciu a prevádzku v hostingovom centre až po monitoring, údržbu a pravidelné výplaty vyťažených kryptomien. Zakladateľom a predsedom správnej rady (Chairman) spoločnosti je Jakub Hlavenka. O každodenné riadenie a ďalší rozvoj firmy sa stará CEO Sebastian Brůcha.
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