Vážna večerná nehoda pri Tvrdošíne: Po zrážke troch áut sa zranili štyria ľudia

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
LIESEK - Tvrdošínski hasiči zasahovali v pondelok (13. 7.) večer pri dopravnej nehode troch osobných áut v obci Liesek. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri nehode sa zranili štyria ľudia.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
Hasičom bola nehoda ohlásená krátko po 21.00 h. „Zasahujúci príslušníci HaZZ poskytli zraneným osobám prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel poskytovateľa zdravotnej záchrannej služby,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo. Doplnilo, že hasiči havarované vozidlá zabezpečili proti vzniku požiaru, pomohli ich naložiť na vozidlá odťahovej služby a očistili vozovku.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)