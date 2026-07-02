Netýral len Broňu! O Cimarrovom násilníckom správaní prehovorili ďalšie známe tváre

BRATISLAVA - Staré kauzy dnes opäť ožívajú! Okolo Maria Cimarra sa opäť rozvírili kontroverzie. Herec, ktorého preslávila najmä telenovela Skrytá vášeň, čelí viacerým obvineniam z nevhodného správania, ktoré sa objavili v priebehu rokov. Na nepríjemné skúsenosti s ním spomínajú bývalé kolegyne aj ľudia z televízneho prostredia.
Zazvonil zvonec a rozprávky je koniec! Aj takýmito slovami sa dá definovať vzťah herca z telenoviel Maria Cimarra a slovenskej missky Broni Gregušovej. Aj napriek tomu, že si všetci dlhé roky mysleli, aký dobrý život modelka v Amerike vedie, opak bol pravdou. Mario Cimarro, známy ako Juan Reyes zo Skrytej vášne, bol platonickou láskou mnohých Sloveniek. Ženy jej tento "úlovok" veľmi závideli. No ako vyšlo najavo, nemali čo. Z herca sa vykľul muž, ktorého nechce doma žiadna dáma. Broňa zažívala psychický aj fyzický teror, o čom otvorene hovorila už viackrát na sociálnych sieťach a rôznych platformách.
Neskôr sa začala pokúšať z amerického pekla utiecť, čo sa jej aj prednedávnom podarilo. Už je na Slovensku pri blízkych, ktorí ich s dcérkou obklopujú večnou láskou. So sestrou taktiež začali natáčať aj spoločné videá, kde majú postupne odhaľovať pravdu o jej živote s hercom. Cimarro nemal takéto správanie len voči svojej manželke Broni. Aj iné známe tváre mali s ním problém. Jedna z medializovaných kontroverzií sa odohrala už počas nakrúcania telenovely More lásky. Herečka Ninel Conde sa k incidentu vyjadrila pre magazín People. „Povedala som mu, že oňho nemám záujem. Keď videl, že neexistuje možnosť žiadneho romániku, začal sa správať hrubo,“ opísala herečka. Tvrdí, že Mario Cimarro jej najskôr vulgárne nadával a následne ju fyzicky napadol.