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Zhabaný športiak mal policajtom slúžiť na boj so zločinom: Obrovská HANBA, skončil rozbitý už po 4 mesiacoch!

Športový Ford neprežil ani v rukách policajtov.
Športový Ford neprežil ani v rukách policajtov. (Zdroj: Facebook/Policja Radom, Dariusz Łuczak #352 - Petrolhead life)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

RADOM - Auto, ktoré malo naháňať cestných pirátov a odstrašovať nezodpovedných vodičov, sa samo stalo hlavnou hviezdou kurióznej dopravnej nehody. Červený Ford Mustang GT, ktorý po zhabaní opitému vodičovi zaradili do služieb poľskej dopravnej polície, vydržal v ostrej prevádzke len niekoľko mesiacov. Rozbili ho aj policajti.

Príbeh športového vozidla, ktorý rozoberajú poľské médiá aj používatelia sociálnych sietí, pôsobí ako scenár akčnej komédie. Mustang mal pomáhať policajtom v meste Radom pri odhaľovaní agresívnych vodičov, namiesto toho však po štyroch mesiacoch skončil s vážne poškodenou prednou časťou po náraze do oplotenia rodinného domu.

 
 

Auto najskôr zhabali nezodpovednému vodičovi, rozbili ho aj tak

Celá história sa začala ešte vlani na jar. Tridsaťdeväťročný vodič sadol za volant amerického športiaka napriek tomu, že mal v krvi 2,28 promile alkoholu. Jeho jazda sa skončila haváriou v priekope a zároveň prišiel aj o auto. Vďaka novej legislatíve mohli úrady vozidlo zhabať a súd napokon rozhodol, že namiesto dražby bude slúžiť polícii. Tá už (o druhej) nehode vozidla už po premaľovaní a nasadení majákov informuje na svojom webe.

Chceli ho využívať na boj s cestnými pirátmi

V marci tohto roka predstavili policajti nový prírastok do svojho vozového parku aj verejnosti. Ford Mustang GT s výkonom približne 450 koní dokáže zrýchliť z nuly na 100 km/h za menej ako päť sekúnd a maximálne sa rozbehne približne na 250 kilometrov za hodinu. V Radome sa mal stať symbolom boja proti nebezpečným vodičom.

Jeho služba však netrvala dlho. Počas jazdy na zásah s aktivovanými výstražnými svetlami a sirénami sa policajný Mustang dostal do kolízie s vozidlom Volkswagen v obci Milejowice. Podľa doterajších informácií vodička osobného auta odbočovala doľava práve vo chvíli, keď ju policajné vozidlo predbiehalo.

 
 

Po náraze skončil Volkswagen mimo vozovky v priekope, zatiaľ čo nekontrolovaný Mustang narazil do plota pri rodinnom dome. Hoci škody na vozidlách sú značné, nehoda sa našťastie zaobišla bez zranení. Dychové skúšky zároveň potvrdili, že všetci účastníci boli triezvi.

Osud športiaka je neistý

Vodička Volkswagenu dostala pokutu vo výške 2 000 zlotých (462 eur, pozn. red.) a zároveň jej pribudlo desať trestných bodov. Oveľa nákladnejšie však zrejme bude odstránenie škôd na policajnom športiaku, ktorého predná časť utrpela výrazné poškodenie. Zatiaľ nie je jasné, či sa vozidlo po oprave ešte vráti do služby.

Prípad okamžite zaplavil poľský internet. Mnohí komentujúci poukazujú na iróniu celej situácie – auto zhabané vodičovi za nebezpečnú jazdu malo dohliadať na bezpečnosť na cestách, no napokon samo skončilo po nehode mimo vozovky. Nechýbajú ani sarkastické poznámky o tom, že bývalý majiteľ Mustangu sa dnes možno na celom príbehu len potmehúdsky usmieva.

 

Viac o téme: ZničeniePolícia ŠportiakPoľskoMustangZničené autoŠportové autoFord Mustang GTRadom
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