Krutá pravda o Michaelovi Jacksonovi! Dcéra pochybuje o jeho nevine: To čo vie, svetu otvorí oči

USA - Zatiaľ čo synovec Michaela Jacksona, Jaafar Jackson, stvárňuje legendárneho speváka v  životopisnom filme, ktorý o pár dní dorazí aj do našich kín, existuje niekto, kto mu bol ešte bližší – jeho dcéra Paris. Tá sa premiéry ani nezúčastní a tvrdí, že pravda o jej otcovi ešte len vyjde najavo!

Film s príznačným názvom Michael sprevádzajú kontroverzie, pričom Paris sa od projektu úplne dištancovala. Zdá sa tiež, že po rokoch zmenila názor na otcovu nevinu v súvislosti s obvineniami z nevhodného správania voči deťom. Rozhodla sa nepodlahnúť mediálnemu obrazu ani ohováraniu a pravdu chcela vypátrať na vlastnú päsť.

Paris mala dokonca podľa jej slov počas posledných rokov „úprimné rozhovory“ so štyrmi osobami, ktoré jej otca obvinili. „Čítala som jednu z prvých verzií scenára a dala som svoje pripomienky k veciam, ktoré mi prišli nepravdivé alebo nesedeli. Keď to nezohľadnili, jednoducho som sa posunula ďalej a viac som sa s tým nezaoberala. Nie je to môj projekt. Urobili si to po svojom. Dlho som sa k tomu nevyjadrovala aj preto, lebo viem, že mnohí fanúšikovia z toho budú mať radosť.“

Paris dodala, že väčšina filmu „sa snaží vyhovieť veľmi špecifickej časti fanúšikov môjho otca, ktorí stále žijú v určitej ilúzii – a tým sa to bude páčiť.“ Podľa nej je film, ktorý vznikol pod záštitou Jacksonovho dedičstva, je „nepresný“ a obsahuje „množstvo úplných klamstiev“. Dodala:
„Pozrite si to, robte si, čo chcete, ale mňa z toho vynechajte.“

Podľa denníka Daily Mail začala Paris nedávno veriť, že vážne obvinenia voči jej otcovi môžu byť pravdivé. Uviedla sa, že má blízky vzťah s rodinou Cascio, ktorej deti podali v Kalifornii žalobu aj na Jacksonových spolupracovníkov. Tvrdia, že títo ľudia vedeli o opakovanom zneužívaní a nič neurobili. Podľa ich vyjadrení spevák roky zneužíval štyri z ich piatich detí. Jackson sa s nimi zoznámil cez ich otca Franka, ktorý pracoval v newyorskom hoteli, kde spevák často prebýval. Deti mali podľa žaloby mlčať na jeho príkaz. V žalobe podanej koncom februára štyria súrodenci označili Jacksona za „sériového predátora“. 

Právnik zastupujúci Jacksonovu pozostalosť, Martin Singer, označil žalobu za „zúfalý pokus o získanie peňazí“. Hoci Paris v minulosti označila obvinenia voči svojmu „dobrosrdečnému“ otcovi za klamstvá, zdroj blízky rodine Cascio pre Daily Mail uviedol, že dnes verí ich výpovediam a chce ich verejne podporiť, keď bude pripravená. „Paris zostala v kontakte s rodinou Cascio a obzvlášť blízky vzťah má s ich matkou Connie,“ uviedol nemenovaný zdroj. „Počas rokov medzi nimi prebehli veľmi otvorené rozhovory a na ich základe Paris presne vie, čo jej otec robil. Raz to vyjde najavo aj oficiálne – ale až vtedy, keď sa Paris rozhodne, že je ten správny čas.“

