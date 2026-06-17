Namiesto svadby rozchod a teraz: Dcéru Michaela Jacksona načapali s potetovaným fešákom!

LOS ANGELES - Paris Jackson opäť rozvírila vody šoubiznisu. Dcéra legendárneho Michaela Jacksona bola v Los Angeles pristihnutá po boku nového muža. Zastihli ju s potetovaným fešákom!
Paris Jackson, dcéra legendárneho „kráľa popu“ Michaela Jacksona, sa tentoraz stala predmetom špekulácií o možnom novom vzťahu po tom, čo ju fotografi zachytili v spoločnosti amerického hudobníka Haydena Karchmera, ktorý vystupuje pod umeleckým menom The Hill Country Devil. Dvojica bola spozorovaná v Los Angeles pred vstupom do nahrávacieho štúdia, kde spolu strávila niekoľko hodín.
Paris a Hayden dorazili na miesto v uvoľnenom, ležérnom štýle, ktorý dokonale odrážal ich umeleckú povahu. Paris si obliekla voľné čierne tričko s výraznou potlačou a ultrakrátke džínsové šortky, zatiaľ čo Karchmer zvolil klasické tmavé tričko a svetlé džínsy. Pred budovou štúdia si obaja dopriali krátku prestávku na cigaretku. Počas nej sa rozprávali, usmievali sa a pôsobili uvoľnene. Práve tieto momenty okamžite podnietili dohady o tom, či medzi nimi nevzniká niečo viac než len pracovný vzťah.
Paris Jackson sa totiž pred rokom a pol rozišla so svojím bývalým snúbencom Justinom Longom. Odvtedy sa speváčka sústredila predovšetkým na svoju kariéru. Hayden Karchmer patrí medzi výrazné osobnosti americkej alternatívnej hudobnej scény. Zatiaľ však nie je jasné, či ich spoločné stretnutie súviselo výlučne s pripravovaným hudobným projektom, alebo sa medzi nimi rodí nová romanca. Odpoveď prinesú pravdepodobne až nasledujúce dni či týždne.
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