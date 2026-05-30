Pár dní pred svadbou 1. česko-slovenskej topmodelky: Nečakané problémy!

NEW YORK - Pavlína Pořízková rieši nečakané komplikácie len niekoľko dní pred svadbou. Nepríjemná situácia jej podľa vlastných slov spôsobuje obrovský stres a zatienila radosť z pripravovaného sobáša.
Pavlína Pořízková prežíva náročné obdobie tesne pred jedným z najšťastnejších dní svojho života. Česká modelka a herečka sa musí do konca júna vysťahovať zo svojho bytu v New Yorku, pričom jej svadba s producentom Jeffom Greensteinom v Taliansku je naplánovaná len o štyri dni neskôr. O nepríjemnej situácii otvorene prehovorila vo svojom podcaste Twenty Good Summers.
„V podstate nás vysťahujú, pretože môj prenajímateľ mi nechcel predĺžiť nájomnú zmluvu, bez ohľadu na to, akou dobrou nájomníčkou som bola počas šiestich rokov,“ priznala. Dodala, že sa snažila situáciu vyriešiť a prenajímateľa opakovane prosila o predĺženie nájmu. Podľa Pořízkovej prichádza táto zmena v mimoriadne nevhodnom čase.
Prípravy na svadbu by mali byť obdobím radosti, namiesto toho však rieši balenie, sťahovanie a neistotu spojenú s hľadaním nového bývania. Celú situáciu označila za „nesmierne stresujúcu“ a priznala, že jej berie časť radosti z blížiaceho sa sobáša. Kým si nájdu nový domov v New Yorku, plánujú striedavo bývať v jej dome na severe štátu New York a v Greensteinovej nehnuteľnosti v Kalifornii.
Napriek komplikáciám svadobné plány pokračujú. Dvojica už vybavila všetky potrebné dokumenty pre sobáš v Taliansku. Na administratívne schválenie čakali približne sedem mesiacov. Aj keď sú posledné týždne pred svadbou poznačené stresom zo sťahovania, zdá sa, že Pořízková a Greenstein sú odhodlaní zvládnuť toto turbulentné obdobie spoločne a už o niekoľko týždňov si povedia svoje áno v romantickom prostredí Talianska.