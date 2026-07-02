Nie je červená ako červená: Anne Hathaway vytiahla tehotenský outfit, ktorý vám vyrazí dych!

NEW YORK - Anne Hathaway opäť dokázala, že patrí medzi najštýlovejšie ženy Hollywoodu. Po tom, čo oznámila, že čaká tretie dieťa, odštartovala v New Yorku promo k filmu The Odyssey a všetky pohľady strhla na seba. V žiarivo červených outfitoch hrdo ukázala rastúce bruško a fanúšikom predviedla, že ani tehotenstvo nemusí znamenať kompromisy v móde.
Len deň po tom, čo sa na uliciach Manhattanu objavila v nenápadnom čiernom outfite, prišla Anne Hathaway s úplne iným módnym odkazom. Na stretnutiach s novinármi pri príležitosti uvedenia filmu The Odyssey, v ktorom stvárňuje Penelopu, zažiarila v odvážnom červenom modeli značky Ashlyn. Voľný overal s peplum detailom elegantne zvýraznil jej tehotenské bruško a zároveň poskytol pohodlie, ktoré budúce mamičky ocenia.
Styling doplnili červené sandále Aquazzura, kabelka Alaïa v tvare srdca a výrazné šperky Bulgari. Módni odborníci si všimli aj jeden zaujímavý detail. Hathaway mala model oblečený opačne, než bol prezentovaný na prehliadkovom móle. Vďaka tomu vynikol zlatý náhrdelník Bulgari Tubogas a celý outfit pôsobil ešte originálnejšie. Hoci nejde o tehotenské oblečenie, strih dokonale kopíroval jej postavu a ukázal, že aj bežné módne kúsky môžu počas tehotenstva vyzerať elegantne a moderne.
Nebol to pritom jediný červený módny moment herečky v posledných týždňoch. Už počas premiéry filmu Diabol nosí Pradu 2 v New Yorku očarila v výraznej červenej róbe Louis Vuitton, ktorou vzdala hold ikonickému filmu. Zdá sa, že práve červená sa stala jej poznávacím znamením počas tohtoročných premiér a teraz ju preniesla aj do svojho tehotenského šatníka.
Štyridsaťtriročná držiteľka Oscara čaká s manželom Adamom Shulmanom tretie dieťa. Tehotenstvo oznámila len nedávno prostredníctvom videa na Instagrame a od tej chvíle je jasné, že ani počas tohto obdobia sa nevzdáva svojho vycibreného štýlu. Naopak, svojimi najnovšími outfitmi potvrdila, že tehotenská móda môže byť odvážna, elegantná a inšpiratívna zároveň. Promo turné k filmu The Odyssey tak odštartovala vo veľkom štýle – a fanúšikovia už netrpezlivo čakajú, akým modelom prekvapí nabudúce.
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