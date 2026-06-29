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FOTO Kate Middleton v lezeckom outfite: Zdolala 3 najvyššie vrchy Británie! Prekvapenie v cieli

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(Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LONDÝN - Princezná Kate Middleton opäť dojala svet. Na Instagrame zverejnila mimoriadne osobný odkaz po tom, čo úspešne absolvovala náročnú výzvu National Three Peaks Challenge. Len necelé dva roky po liečbe rakoviny zdolala najvyššie vrchy Anglicka, Škótska a Walesu za menej ako 24 hodín, aby podporila pacientov s rakovinou a vyzbierala peniaze pre charitu The Royal Marsden Cancer Charity.

Len málokto čakal, že sa Kate Middleton pustí do jednej z najnáročnejších turistických výziev vo Veľkej Británii. Princezná z Walesu tajne absolvovala National Three Peaks Challenge, počas ktorej vystúpila na Ben Nevis v Škótsku, Scafell Pike v Anglicku a Snowdon (Yr Wyddfa) vo Walese. Celú trasu zvládla za menej ako 24 hodín. Išlo o približne 37 kilometrov chôdze s prevýšením viac ako 3 000 metrov, pričom počas celej výzvy ju podporovali členovia horskej záchrannej služby. V cieli ju privítali princ William, ich tri deti aj jej rodičia a brat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Instagrame následne zverejnila fotografiu z vrcholu hory a otvorene prehovorila o tom, ako ju vlastná skúsenosť s rakovinou zmenila. „Rakovina neovplyvňuje len telo. Mení spôsob, akým myslíte a cítite, a hlboko zasahuje každý aspekt života. Viem to z vlastnej skúsenosti.“ Zdôraznila tiež, že cesta počas liečby aj po nej si vyžaduje oveľa viac než len medicínu – dôležitú úlohu zohráva aj psychická, emocionálna a duchovná podpora. Kate vysvetlila, že výzvu neprijala len ako športový výkon. „Rozhodla som sa absolvovať National Three Peaks Challenge nielen ako fyzickú výzvu, ale aj ako príležitosť preskúmať život po diagnóze a niečo spoločnosti vrátiť.“

Cieľom bolo upozorniť na význam komplexnej starostlivosti o onkologických pacientov a podporiť The Royal Marsden Cancer Charity, nemocnicu, v ktorej sa sama liečila. Výťažok zo zbierky pomôže financovať nové programy zamerané na fyzickú, psychickú a emocionálnu podporu pacientov s rakovinou. V sprievodnom videu priznala aj to, prečo mala táto výzva pre ňu osobitný význam. „Som nesmierne vďačná, že tu môžem byť a že som dostatočne silná na to, aby som mohla kráčať po týchto kopcoch. Ale ešte dôležitejšie je, že tým môžem niečo vrátiť a upozorniť na neuveriteľnú prácu ľudí, ktorí pomáhajú pacientom s rakovinou.“

Princezná, ktorá v marci 2024 oznámila diagnózu rakoviny a v januári 2025 potvrdila, že je v remisii, tak opäť ukázala, že svoj vlastný príbeh chce využiť na podporu ľudí, ktorí prechádzajú rovnakou životnou skúškou. 

Viac o téme: RakovinaTuristikaKráľovská rodinaOdvahaKate MiddletonCharitaZbierka na rakovinuŠtyri najvyššie kopceFundrasing
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