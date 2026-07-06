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Z motorky zostala len polovica: Tragédia na východe uzavrela cestu v oboch smeroch

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
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TASR

STRÁŽSKE - Vážna dopravná nehoda osobného auta a motocykla na ceste medzi Strážskym a Nižným Hrabovcom si vyžiadala život motocyklistu. Cesta je po nehode neprejazdná v oboch smeroch. Košická krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Podľa doterajších zistení polície mal motocyklista pri predchádzaní vozidla čelne naraziť do protiidúceho osobného motorového vozidla. Pri nehode utrpel vážne zranenia, ktorým napriek snahe záchranárov podľahol.

Z motorky zostala len
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

„Na mieste zasahujú policajti a ďalšie záchranné zložky. Dopravnú nehodu dokumentujú michalovskí dopravní policajti,“ uviedla polícia s tým, že vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a zvolili si inú trasu.

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