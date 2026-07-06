Známa herečka čelí kritike pre svoj vzhľad: Je totálne vychudnutá!

LONDÝN - Na herečku Oliviu Wilde sa opäť zniesla vlna kritiky. Po tom, čo sa objavila na londýnskej premiére svojej novej komédie, si mnohí všimli jej výrazne schudnutú postavu. Vyzerá podľa nich nezdravo, staro a unavene!
Herečka Olivia Wilde opäť čelí vlne kritiky na sociálnych sieťach. Znova sa terčom hejterov stal jej vzhľad. Síce patrí medzi vyťažené herečky, no pozornosť verejnosti sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie sústreďuje na jej vzhľad namiesto pracovných úspechov. Podobnú vlnu reakcií zažila už na jar, keď propagovala komédiu Pozvanie.
V komentároch sa vtedy objavili špekulácie o jej zdravotnom stave aj obvinenia z užívania lieku Ozempic. Objavili sa dokonca aj tvrdenia, že vyzerá ako „živá mŕtvola“. Olivia však kritiku prijala s nadhľadom. Najnovšie sa pred objektívmi fotografov objavila v londýnskom kine Picturehouse Central.
Na podujatie si obliekla jednoduché čierne šaty, ktoré zvýraznili jej veľmi štíhlu postavu. V kombinácii s jemným make-upom a svetlými vlasmi opäť vyvolala búrlivé reakcie. „Vyzerá tak staro a je tak vychudnutá,“ napísal jeden z komentuhúcich. Ďalší sa pýtal: „Ten chlapček už skončil ozempicom?“
Objavili sa aj komentáre ako: „Vyzerá unavene a chudšia než normálne,“ či „Je stará, unavená, má príšerné handry aj vlasy.“ Nie všetci však boli takí prísni. Časť fanúšikov je presvedčená, že za celkovým dojmom stojí najmä nevhodne zvolený outfit, ktorý jej postavu opticky deformoval. Podľa nich zohrala úlohu aj kombinácia tmavých šiat, prirodzeného líčenia a svetlých vlasov, ktorá jej pridala roky. Isté však je, že pracovných povinností má viac než dosť – len počas tohto roka má naplánované hneď tri filmové projekty. Ako vyzerala Olivia kedysi nájdete v galérii.
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