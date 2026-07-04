Odštartoval filmový festival vo Varoch: Hollywoodski herci hlavnými hviezdami večera!

KARLOVY VARY - V Karlových Varoch odštartoval 60. ročník medzinárodného filmového festivalu za účasti viacerých hollywoodskych hviezd. Najväčšou udalosťou otváracieho večera bolo odovzdanie Krištáľového glóbusu za mimoriadny umelecký prínos svetovej kinematografii americkému hercovi Dustinovi Hoffmanovi. Ocenenie mu vo vypredanej Veľkej sále hotela Thermal odovzdali výkonný riaditeľ festivalu Kryštof Mucha a umelecký riaditeľ Karol Och.
Osemdesiatosemročný dvojnásobný držiteľ Oscara, ocenený za filmy Kramerová verzus Kramer a Rain Man, počas festivalu osobne uvedie aj kultový film Absolvent (1967), ktorý mu priniesol prvú nomináciu na Oscara, Zlatý glóbus i cenu BAFTA pre herecký objav roka. Hoffman patrí k najvýraznejším osobnostiam svetovej kinematografie. Po úspechu v Absolventovi nasledovali filmy ako Malý veľký muž, Motýlik, Polnočný kovboj či Lenny.
Prvého Oscara získal za stvárnenie Teda Kramera v dráme Kramerová verzus Kramer. V 80. rokoch zaujal kritikou aj divákmi v komédii Tootsie, za ktorú získal ďalšiu nomináciu na Oscara a Zlatý glóbus, a druhého Oscara si odniesol za nezabudnuteľný výkon autistického Raymonda vo filme Rain Man. Ďalšie oscarové nominácie získal za filmy Polnočný kovboj, Lenny a Vrtieť psom. Okrem filmovej kariéry sa úspešne presadil aj na divadelných doskách, napríklad v inscenáciách Smrť obchodného cestujúceho či Kupec benátsky.
V roku 2012 debutoval ako režisér komédie Kvarteto. Za celoživotný prínos svetovej kinematografii získal v roku 1997 Cenu Cecila B. DeMilla udeľovanú v rámci Zlatých glóbusov a v roku 2012 aj prestížne Kennedy Center Honors. V súčasnosti účinkuje po boku Lea Woodalla vo filme Tuner režiséra Daniela Rohera a na jeseň mu vyjdú memoáre s názvom Look at Me. Slávnostné otvorenie festivalu sa nieslo v réžii bratov Cabanov a bolo zároveň poctou dlhoročnému prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi, ktorý zomrel vlani v máji.