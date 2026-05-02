Obavy o slávnu herečku: Je z nej kosť a koža

LOS ANGELES - Herečka Olivia Wilde prekvapila fanúšikov novým vzhľadom. Kým niektorých zmena znepokojila, iní ju pripisujú prirodzenému starnutiu či zlému svetlu.
O herečku Oliviu Wilde, ktorú si diváci pamätajú ako doktorku zo seriálu Dr. House, majú fanúšikovia obavy. Najnovšie sa ukázala na predstavení filmu Pozvanie, kde robilq jeden rozhovor za druhým. No diváci sa viac než na obsah sústredili na jej vzhľad. „Vyzerá ako oživlá mŕtvola, Ozempic ničí ženy,“ napísal jeden z komentujúcich.
Objavili sa aj dohady o jej zdravotnom stave, hmotnosti či únave, pričom viacerí poukazovali aj na líčenie, ktoré podľa nich pôsobilo nešťastne a zvýrazňovalo jej črty. Nie všetci však súhlasili s kritikou. Časť fanúšikov sa herečky zastala a upozornila, že výsledný dojem môže ovplyvniť množstvo faktorov – od svetla cez kameru až po samotný mejkap.
„Ľudia jednoducho starnú,“ pripomenul jeden z používateľov. Ďalší zdôrazňovali, že Olivia Wilde bola vždy veľmi štíhla a že prehnané hodnotenie jej vzhľadu je zbytočné. Sama Olivia sa k aktuálnym reakciám nevyjadrila, no v minulosti už upozorňovala na to, že mediálny obraz môže byť značne skreslený.
„Fotografie, na ktorých som v tomto časopise, boli starostlivo naaranžované tak, aby ma ukázali z tej najlepšej stránky. Môžem vás uistiť, že som veľmi ocenila dobré osvetlenie,“ uviedla kedysi pre HuffPost. Film Pozvanie, ktorý Wilde režírovala, mal premiéru na festivale Sundance Film Festival a diváci sa naň budú môcť tešiť v kinách už počas leta.
