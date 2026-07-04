Hviezda z Bridgetonu priznala pletky so ženou: Takéto milovanie mi prinieslo radosť!

LONDÝN - Herečka Genevieve Chenneour, ktorú diváci poznajú zo seriálového hitu Bridgerton, otvorene prehovorila o zážitku, ktorý podľa vlastných slov navždy zmenil jej pohľad na intimitu aj partnerské vzťahy. Počas pracovného pobytu na gréckom ostrove Mykonos prežila nečakanú romancu so ženou a dnes hovorí, že práve táto skúsenosť jej otvorila oči.
Dvadsaťosemročná Britka Genevieve Chenneour priznala, že hoci už v minulosti pobozkala ženy, tentoraz išlo o niečo úplne iné. Romanca vraj nebola plánovaná, no zmenila jej pohľad na to, čo intimita skutočne znamená. „To, čo sa stalo, zmenilo moje chápanie sexu. Bol to sex s láskavosťou. Prvýkrát som pochopila, akú radosť môže priniesť, keď robíte šťastným niekoho iného. Urobiť ženu takto šťastnou vo mne vyvolalo nečakaný pocit sily,“ priznala bez okolkov.
Genevieve zároveň odmietla škatuľkovanie svojej sexuality. Podľa nej dnes necíti potrebu dávať si nálepky ani vysvetľovať, koho miluje. Oveľa dôležitejšie je pre ňu to, čo medzi dvoma ľuďmi vznikne prirodzene. Práve úprimnosť jej vyjadrení okamžite vyvolala veľký ohlas. Fanúšikovia ocenili, že o citlivej téme hovorí bez senzácie a bez snahy šokovať. Mnohých zaujalo najmä jej vyjadrenie, že skutočná intimita pre ňu už nie je len o vášni, ale predovšetkým o vzájomnej láskavosti, rešpekte a radosti z blízkosti druhého človeka. Herečka pritom svoj súkromný život dlhé roky prísne strážila.
V minulosti bola spájaná s Carlom Kureishim, synom spisovateľa Hanifa Kureishiho, no o svojich vzťahoch verejne takmer nikdy nehovorila. O to väčšie prekvapenie vyvolalo jej najnovšie priznanie. Zdá sa, že slnečný Mykonos jej nepriniesol len nezabudnuteľnú dovolenku, ale aj nový pohľad na lásku, blízkosť a vlastnú identitu. A hoci jej úprimné slová rozvírili diskusiu na sociálnych sieťach, Genevieve dala jasne najavo, že svoj život už nechce definovať podľa očakávaní okolia, ale podľa vlastných pocitov.
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