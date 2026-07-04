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Vášáryová o najdesivejšom nakrúcaní: Mohla som prísť o život! Tento film už nechcem nikdy vidieť

Magda Vášáryová Zobraziť galériu (31)
Magda Vášáryová (Zdroj: STVR)
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KARLOVY VARY – Na film, za ktorý dnes zbiera ovácie, by najradšej navždy zabudla. Magda Vášáryová (77) po rokoch prehovorila o nakrúcaní, počas ktorého jej podľa vlastných slov išlo o život.

Slovenská herecká legenda si na jubilejnom 60. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch prevezme Cenu prezidenta festivalu. Organizátori pri tejto príležitosti uvedú legendárny film Vtáčkovia, siroty a blázni, no práve ten v nej dodnes vyvoláva mimoriadne nepríjemné spomienky.

Snímku režiséra Juraja Jakubiska nakrúcali na jeseň roku 1968, len krátko po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Atmosféra v krajine bola napätá a odrazila sa aj na samotnom nakrúcaní. „Nakrúcalo sa už po obsadení Československa v auguste 1968, takže to bolo komplikované. Napríklad scénu pri zarastenej Štefánikovej mohyle sme museli nakrútiť potajomky a veľmi rýchlo,“ zaspomínala si herečka v rozhovore pre český Reflex. 

Najdesivejší moment prišiel počas nakrúcania scény na cintoríne. „V ďalšej scéne do mňa skutočný sovietsky vojak, okupant, strká samopalom. Mohol ma zastreliť. Ten film je plný symbolov, jedna z postáv sa tam napríklad poleje horľavinou a zapáli,“ priznala Vášáryová. Herečku dodnes mrazí aj z ďalšieho dôvodu. Film vznikol len niekoľko mesiacov pred brutálnou vraždou hollywoodskej herečky Sharon Tateovej, ktorú spolu so štyrmi priateľmi zavraždili členovia fanatického kultu Charlesa Mansona. „Vo filme je skoro totožná scéna. Akoby ten film tú tragédiu predpovedal,“ povedala Vášáryová.

Hoci si práve Vtáčkovia, siroty a blázni vybrala na festivalové premietanie sama, znovu si ho pozrieť neplánuje. „Nevyvoláva vo mne dobré pocity,“ priznala úprimne.


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