Poplach v bojnickej zoo: Ušlo im jedno zo zvierat! Intenzívne pátranie, môže byť aj mimo areálu

BOJNICE - Bojnická zoologická záhrada informovala o tom, že im pravdepodobne počas noci ušiel lemur. Nachádzať sa môže v areáli zoo, ale aj mimo nej v blízkom okolí.
"Pátrame po našom lemurovi vari červenom, ktorý pravdepodobne dnes v noci do rána unikol zo svojej ubikácie. Predpokladáme, že sa nachádza v areáli prípadne v blízkosti zoo. Naši zamestnanci už po ňom intenzívne pátrajú," uviedla zoo.
"V prípade, že lemura uvidíte, prosíme vás, aby ste sa ho nesnažili dotýkať ani chytať, ale okamžite nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0902 629 011. Ďakujeme za pomoc," dodali.
Lemur Vari Červeny patrí medzi cicavce. Váži od 3,3 až 3,6kg a živý sa ovocím, listami a výhondkami. Vysoký je 100 – 110 cm. "Podobne ako lemur vari čiernobiely aj jeho červený príbuzný obýva najmä nížinné dažďové lesy východnej časti ostrova Madagaskar. Zo všetkých lemurov požiera najviac ovocia. Najaktívnejší je skoro ráno a podvečer," píše sa o tomto zvierati na stránke zoo. V Bojniciach chovajú obe farebné formy tohto madagaskarského primáta.