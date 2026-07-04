MIMORIADNY ONLINE Otvorili sa volebné miestnosti: Slováci dnes rozhodujú v referende!

BRATISLAVA - V sobotu o 7.00 h sa na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Začalo sa desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Aktualizované 7:40 Hoci sú volebné miestnosti pre sobotňajšie referendum v Banskej Bystrici umiestnené prevažne v tých istých objektoch ako počas predošlých volieb, približne 6500 voličov musí zamieriť inde. Dôvodom je rekonštrukcia škôl, v ktorých zvykli hlasovať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková. „Volebné miestnosti zo Základnej školy (ZŠ) Golianova sú premiestnené do Materskej školy (MŠ) 9. mája, zo ZŠ Spojová do MŠ Šalgotarjánska a volebné miestnosti zo Základnej umeleckej školy Jána Cikkera sú premiestnené do ZŠ Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici. Tieto zmeny sa dotýkajú približne 6500 obyvateľov. V Banskej Bystrici bude od 7.00 do 22.00 h sprístupnených 78 volebných miestností s asi 600 členmi okrskových volebných komisií, ktorí boli delegovaní politickými stranami, koalíciami politických strán alebo petičným výborom za referendum,“ konštatovala Marhefková.
Ako dodala, referendum je náročné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia, zamestnanci mestského úradu boli v ostatných dňoch sústavne v teréne a snažili sa riešiť požiadavky k spokojnosti všetkých.
V Banskej Bystrici je celkovo asi 60.000 voličov, od posledných prezidentských volieb pribudlo takmer 1300 prvovoličov. Podľa údajov z konca týždňa matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydal zhruba 560 voličských preukazov.
Aktualizované 7:25 Volebné miestnosti pre referendum sa v sobotu ráno otvorili načas po celom Slovensku s výnimkou jednej volebnej miestnosti v obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota. U zapisovateľky okrskovej volebnej komisie nastal zdravotný problém. V tejto obci sa bude posúvať začiatok hlasovania. Na rannej tlačovej konferencii o tom informoval predseda štátnej volebnej komisie Eduard Burda a šéf odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Martin Gajdoš.
Jeden lístok, dve otázky
V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Odpovedať bude na otázku, či súhlasí so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad súčasného premiéra, ktorá je ustanovená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR. Druhou otázkou je, či volič súhlasí s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra.
Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde na Slovensku ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý musel vopred požiadať.
Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 0961 577 166 a 0961 577 167.
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. V referende sa dá hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov.
Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Žiadala v ňom tri otázky, no otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie napokon nie je predmetom referenda. Prezident SR Peter Pellegrini otázku nezaradil do referenda, pretože je podľa neho v rozpore s Ústavou SR.