Šokujúci prípad: Mladá žena pomohla seniorke s nákupom! Tá ju priviedla k synovi, aby ju znásilnil

PARÍŽ - Mladá žena chcela pomôcť 75-ročnej seniorke s vynesením nákupu do bytu na parížskom predmestí. Namiesto poďakovania sa však podľa francúzskej polície stala obeťou vopred pripravenej pasce, na konci ktorej ju mal znásilniť 50-ročný syn dôchodkyne.
Bežná prosba o pomoc sa skončila podľa polície brutálnym útokom
Prípad sa odohral v polovici júna na parížskom predmestí Pantin. Ako informoval denník Midi Libre, 75-ročná žena oslovila na ulici okoloidúcu mladú ženu s prosbou, či by jej nepomohla odniesť nákup do bytu na siedmom poschodí.
Keď obe vošli do bytu, situácia sa podľa vyšetrovateľov dramaticky zmenila. Vnútri čakal 50-ročný syn seniorky, ktorý ženu násilím vtiahol dovnútra a následne ju znásilnil. Francúzska polícia prípad vyšetruje ako úmyselne pripravenú pascu. Informácie o vyšetrovaní potvrdila aj hovorkyňa policajných odborov Linda Kebbabová.
Útočník sa jej údajne vyhrážal ďalším násilím
Vyšetrovatelia uviedli, že muž si na žene vynútil nechránený pohlavný styk a následne jej nedovolil odísť z bytu.
Podľa francúzskych médií sa jej počas zadržiavania opakovane vyhrážal. Tvrdil vraj, že ak sa pokúsi utiecť, odreže jej prsné bradavky. Zároveň jej mal povedať, že podobným spôsobom v minulosti ublížil svojej bývalej partnerke.
Zachránila sa útekom cez balkóny
Napokon sa žene, ktorá je matkou malého dieťaťa, podarilo nájsť spôsob, ako uniknúť. Útočníkovi povedala, že potrebuje otvoriť okno a nadýchať sa čerstvého vzduchu.
Keď získala príležitosť, v ponožkách ušla cez balkóny susedných bytov. Takto sa dostala až k obyvateľovi domu o dve poschodia nižšie, ktorý okamžite privolal políciu. Po príchode hliadky policajti zadržali nielen podozrivého muža, ale aj jeho matku.
Slová seniorky vyvolali ďalšie otázky
Podľa denníka La Dépêche prišiel krátko pred zásahom polície nečakaný moment. Seniorka mala prísť k bytu suseda, kde sa napadnutá žena ukrývala, a cez zatvorené dvere jej povedať: „Madam, zabudli ste si topánky.“
Práve táto veta podľa francúzskeho média posilnila podozrenie vyšetrovateľov, že žena mohla o celej pasci vedieť alebo sa na nej podieľať.
Muž bol už v minulosti odsúdený za násilné činy
Obaja podozriví zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovatelia pritom upozorňujú, že 50-ročný muž nie je pre políciu neznámou osobou.
V minulosti bol viackrát odsúdený za násilnú aj sexuálnu trestnú činnosť. Francúzske médiá zároveň pripomínajú, že už približne pred 22 rokmi mal pri jednom z podobných skutkov zohrávať úlohu aj jeho matka. Aj vtedy mala podľa dostupných informácií priviesť ženu do bytu, kde sa stala obeťou jej syna.
Polícia zatiaľ nezverejnila ďalšie podrobnosti o identite oboch zadržaných ani o pokračujúcom vyšetrovaní prípadu.