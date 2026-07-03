Salma Hayek ukázala dcéru: Wau, je tak nádherná!

LOS ANGELES - Salma Hayek tentoraz potešila fanúšikov výnimočným rodinným momentom. So svojou dcérou Valentinou si užila koncert Bad Bunnyho v Londýne a o ich spoločný večer sa podelila na sociálnych sieťach.
Hoci si Salma Hayek svoje súkromie dôsledne stráži, tentoraz spravila výnimku. Na sociálnych sieťach sa podelila o vzácny moment so svojou dcérou Valentinou, s ktorou si vychutnala koncert portorickej hviezdy Bad Bunnyho v Londýne. Na videu, ktoré herečka zverejnila na Instagrame, je vidieť, ako si obe naplno užívajú atmosféru koncertu.
Usmievajú sa do kamery, tancujú a Salma svoju osemnásťročnú dcéru v jednej chvíli nežne pobozká na líce. Spoločnosť im robila aj skupina kamarátok, s ktorými si hudobný večer vychutnali. Valentina Paloma Pinault je jedinou dcérou Salmy Hayek a francúzskeho miliardára Françoisa-Henriho Pinaulta. Napriek tomu, že už dosiahla plnoletosť, na verejnosti sa objavuje len zriedka. Len nedávno sprevádzala svoju mamu na prestížnej londýnskej akcii Serpentine Summer Party.
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