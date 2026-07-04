Lekár varuje pred trendom ruských pier: Výsledok môže vyzerať ako jedna veľká „klobása“

LONDÝN – Výrazné, plné a dokonale tvarované pery patria medzi najžiadanejšie estetické úpravy. Odborník však upozorňuje, že populárna technika známa ako „Russian lips“ môže mať po čase nepríjemný efekt. Výplň sa podľa neho môže presunúť mimo prirodzeného okraja pier a výsledok môže pôsobiť ťažko a neprirodzene.
Trend takzvaných „ruských pier“ si získal popularitu najmä na sociálnych sieťach. Technika spočíva vo vertikálnom vpichovaní výplne s cieľom vytvoriť plochejší, výraznejší tvar pier a ostrejšie definovaný Amorov oblúk. Názov odkazuje na maľované pery ruských matriošiek, píše The Sun.
Kozmetický lekár Jordan Faulkner však pred týmto postupom varuje. Vysvetľuje, že výplň nie je pevná konštrukcia, ale gél. Hoci krátko po aplikácii môže vytvoriť požadovaný efekt, pod tlakom tkaniva sa podľa neho postupne posúva a nemusí zostať tam, kde bola pôvodne aplikovaná.
Problémom je najmä migrácia výplne. Ak sa gél presunie mimo červenú časť pier, môže sa stratiť prirodzená kontúra úst a pery začnú pôsobiť opuchnuto či ťažko. Lekár tento výsledok prirovnal k jednej veľkej „klobáse“ a dlhodobý efekt označil za veľmi nevydarený.
Podľa odborníka je rizikové najmä to, že mnohí klienti sa rozhodujú podľa fotografií na Instagrame, kde pery krátko po zákroku vyzerajú výrazne a symetricky. Realita po usadení výplne však môže byť úplne iná.
Faulkner preto odporúča vyberať si estetického odborníka mimoriadne opatrne. Dôležité je, aby mal zdravotnícke vzdelanie, primeranú prax a poistenie. Záujemcovia by si mali preveriť aj to, či pracuje v registrovanej klinike a či im pred zákrokom otvorene vysvetlí riziká aj realistické výsledky.
Odborníci zároveň pripomínajú, že estetické zákroky by nemali byť impulzívnym rozhodnutím podľa trendov zo sociálnych sietí. Pri výplniach pier totiž nejde len o vzhľad, ale aj o bezpečnosť, správnu techniku a dlhodobý výsledok.