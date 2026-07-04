Na Borárosa sa to valí z každej strany: Ďalšie nešťastie!

DUNAJSKÁ STREDA - Ďalší zlom v živote Gábora Borárosa. Len približne pol roka po tragickej smrti bývalej partnerky Moniky Jákliovej prišiel aj koniec jeho vzťahu s Dórou, ktorá priznala, že sa rozišli.
Zápasník Gábor Boráros opäť zostal sám. Jeho partnerka Dóra prostredníctvom sociálnych sietí potvrdila, že ich vzťah sa rozpadol. Hoci sa dlhší čas snažili nájsť spoločnú cestu, napokon dospeli k rozhodnutiu ísť každý vlastným smerom. „Nie, už nie sme spolu. Sú situácie, kedy sa dvaja ľudia márne snažia, skrátka ich cesty nevedú rovnakým smerom. Ďakujem za veľa milých otázok a za pochopenie,” prekvapila čiernovláska.
K rozchodu došlo približne pol roka po tragickej udalosti, ktorá výrazne zasiahla Borárosovu rodinu. Jeho bývalá partnerka a mama ich spoločnej dcéry Zorky, Monika Jákliová, prišla o život po vážnej dopravnej nehode. Podľa dostupných informácií nezvládla prudkú zákrutu medzi dvoma obcami, pričom jej luxusné vozidlo skončilo mimo cesty v stromoch. Napriek úsiliu lekárov svojim zraneniam v nemocnici podľahla.
Po tejto tragédii zohrávala Dóra v živote malej Zorky dôležitú úlohu a vytvorila si s ňou blízky vzťah. Po rozchode však zostáva starostlivosť o dcérku predovšetkým na jej otcovi. Dóra priznala, že posledné mesiace boli pre ňu mimoriadne náročné, no snaží sa sústrediť na to dobré. „V uplynulom období sa toho stalo veľa, ale snažím sa koncentrovať na tie pozitívne veci,” uviedla Dóra, ktorá tým naznačila, že rozchod nebol jednoduchý.
Zároveň otvorene priznala, že jej bude chýbať aj kontakt so Zorkou, ku ktorej si vytvorila silné citové puto. „Zoru som si veľmi obľúbila a vždy jej prajem len to najlepšie. Kedykoľvek a v čomkoľvek sa na mňa môžu spoľahnúť, ak ide o Zoru. V jej vlastnom záujme sa však k tomuto nechcem viac vyjadrovať. Pri svojom ockovi má to najlepšie miesto,” povedala na rovinu. Dóra sa o svojom bývalom partnerovi vyjadruje s rešpektom.
Zdôraznila, že nechce, aby ich rozchod sprevádzali negatívne emócie, pretože napriek všetkému spolu prežili množstvo pekných chvíľ, na ktoré bude spomínať s vďačnosťou. „Ja verím tomu, že vzťah sa nemá uzatvárať s hnevom. Mali sme spoločnú minulosť s obrovským množstvom krásnych spomienok a za to budem vždy vďačná,” odkázala mu. Jej slová naznačujú, že aj napriek bolestivému obdobiu sa snaží pozerať dopredu a zachovať si pozitívny pohľad na spoločnú minulosť.