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Slovenské školstvo bije na poplach: TÍTO učitelia chýbajú najviac! Minister Drucker už zakročil

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky a fyziky. Potvrdil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že sa nedá úplne povedať, že na Slovensku máme absolútny nedostatok všetkých typov učiteľov.

Šéf rezortu školstva poukázal aj na starnutie učiteľskej populácie. V súvislosti s chýbajúcimi pedagógmi niektorých predmetov sa podľa Druckera snažil rezort školstva vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát. „To znamená, aby si súčasní učitelia iných predmetov mohli rozšíriť napríklad toto vzdelávanie. Štúdium, ktoré zaplatí štát,“ povedal šéf rezortu školstva.

V regiónoch, kde je problém získať nových učiteľov, pretože náklady na život a bývanie sú vyššie, sú zavedené kompenzačné príspevky. Ide o lokality v Bratislave, Trnave a Košiciach. „Bez ohľadu na to, koľko rokov má učiteľ odpracovaných, dostanú rovnaký kompenzačný príspevok,“ objasnil Drucker. Minister školstva zároveň dodal, že v školstve sa snažia ísť aj cestou zvyšovania miezd. „Zvýšili sme mzdy minulý aj tento rok a pripravujeme takzvaný platový automat,“ uviedol Drucker.

Práca ako životné poslanie

Učiteľ Jakub Kubala zo Základnej školy na Černyševského ulici v Bratislave, ktorý v uplynulom školskom roku učil druhý rok, sa rozhodol zostať v školstve, pretože je to jeho „srdcová záležitosť“ a chce inšpirovať ľudí. To, že v školstve chýbajú učitelia, pripisuje aj ekonomickej otázke. „Myslím si, že ten, kto to má v sebe, ten, kto sa ako keby pre to narodil, že má vlohy, aby ľudí niekam viedol, tak si cestu v školstve vytvorí tak, aby mohol zostať,“ povedal.

Na portáli Edujobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo v tomto roku zverejnených okolo 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy tradične v Bratislavskom kraji, s odstupom nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj. Potvrdil to analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia Martin Szabo. Najmenej učiteľov hľadajú školy v Prešovskom a Žilinskom kraji. Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári, angličtinári, učitelia fyziky a slovenského jazyka.

Viac o téme: ŠkolstvoMatematikaUčiteliaFyzikaInformatikaTomáš Drucker
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