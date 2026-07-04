FOTOhádanka: Toto dievčatko si získalo srdce legendárneho českého herca! Viete, o koho ide?

BRATISLAVA – Malé dievčatko s mašľou vo vlasoch a bábikou v náručí ešte netušilo, že raz bude patriť medzi najznámejšie tváre slovenského aj českého šoubiznisu. Jej život napokon napísal príbeh, ktorý by pokojne vydal na filmový scenár.
Rodáčka z Bratislavy vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení a už ako mladá začala účinkovať v divadle aj pred televíznymi kamerami. Počas svojej kariéry stvárnila množstvo divadelných, filmových i seriálových postáv a diváci si ju obľúbili aj ako moderátorku.
Zlom v jej živote nastal po zoznámení s jedným z najvýznamnejších českých hercov. Láska ju priviedla do Prahy, kde po jeho boku prežila viac ako tri desaťročia. Spoločne vychovali syna, ktorý dnes patrí medzi úspešných hudobníkov, hercov a skladateľov. Z prvého manželstva má navyše dcéru.
Po boku svojho manžela nestála len ako životná partnerka. Spoločne založili vlastné divadlo nesúce jeho meno a po jeho smrti sa výraznou mierou podieľala na jeho ďalšom fungovaní. Ani po rokoch sa z verejného života nestiahla a pravidelne sa objavuje na spoločenských podujatiach či v televíznych reláciách.
Herečka je známa svojou priamočiarosťou a temperamentom. Nikdy sa nebála povedať svoj názor, čo jej neraz prinieslo obdiv, ale aj kritiku. Práve vďaka svojej úprimnosti však patrí medzi osobnosti, ktoré nenechávajú verejnosť chladnou.
Pri pohľade na fotografiu z detstva sa však zdá, akoby sa čas v niečom zastavil. Typický úsmev, výrazné oči a iskra v pohľade jej zostali dodnes.