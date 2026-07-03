Problémy na začiatku dovolenkovej sezóny: Ďalšia podozrivá cestovka, klienti môžu prísť o všetko!

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií s cestovných agentúr (SACKA) upozorňujú na podozrivú webovú stránku allinclusivezajazdy.sk, kde sú ponúkané zájazdy. Preverením bolo zistené, že uvedená česká spoločnosť sa špecializuje na vinársku turistiku, nie na all inclusive zájazdy. Spotrebiteľom odporúčajú, aby cez stránku neobjednávali zájazdy, neposkytovali osobné údaje a neplatili.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) varuje pred webovou stránkou www.allinclusivezajazdy.sk, prostredníctvom ktorej sú ponúkané na predaj zájazdy. Uvádza, že preverením predmetného webového rozhrania bolo zistené, že na stránke sú ako jej prevádzkovateľ uvedené údaje českej spoločnosti Travel & Production s. r. o., Na Roudné 332/110, 301 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 26376016, pričom je zároveň deklarovaná spolupráca so spoločnosťou Coral Turistik GmbH, so sídlom v Düsseldorfe.
"Zo zistení však vyplýva, že spoločnosť Travel & Production s. r. o. sa špecializuje na vinársku turistiku a distribúciu vína a prevádzkuje portál WineTravel.cz. Z verejne dostupných informácií nevyplýva, že by uvedená spoločnosť ponúkala alebo sprostredkovávala predaj pobytových all inclusive zájazdov prostredníctvom webovej stránky www.allinclusivezajazdy.sk. Zároveň nebolo z verejne dostupných zdrojov zistené oficiálne ani transparentné prepojenie medzi spoločnosťou Travel & Production s. r. o. a predmetným webovým rozhraním," približuje SOI.
Na webovej stránke je podľa SOI výslovne uvedené, že jej prevádzkovateľom je spoločnosť Travel & Production s. r. o. "Z údajov registra WHOIS/SK-NIC však vyplýva, že doména allinclusivezajazdy.sk je registrovaná na fyzickú osobu, ktorej identifikačné údaje nie sú verejne sprístupnené," upozorňuje inšpekcia, podľa ktorej uvedené skutočnosti spolu s absenciou overiteľného prepojenia medzi uvedenou spoločnosťou a predmetným webovým rozhraním vzbudzujú dôvodné pochybnosti o totožnosti subjektu, ktorý prostredníctvom tejto webovej stránky ponúka zájazdy.
SOI upozorňuje na riziká
Skúsenosti Slovenskej obchodnej inšpekcie z výkonu dohľadu zároveň ukazujú, že renomované zahraničné cestovné kancelárie spravidla zabezpečujú predaj zájazdov na slovenskom trhu prostredníctvom riadne identifikovaných slovenských cestovných kancelárií alebo cestovných agentúr. "Spotrebiteľ by preto mal spozornieť v prípade, ak webová stránka uvádza údaje zahraničného subjektu, avšak nie je možné overiť, že tento subjekt prostredníctvom predmetného webového rozhrania skutočne ponúka alebo sprostredkúva predaj zájazdov," radí SOI.
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Predmetné webové rozhranie zároveň podľa SOI vykazuje viaceré znaky obdobné prípadom rizikového predaja zájazdov, ktoré Slovenská obchodná inšpekcia riešila v minulosti. "Ide najmä o neobvykle nízke ceny zájazdov, nejasnú identifikáciu subjektu ponúkajúceho zájazdy, ako aj absenciu jednoznačných informácií umožňujúcich overiť organizátora zájazdu a zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku podľa zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov," upozorňuje inšpekcia, ktorá v súčasnosti vykonáva ďalšie úkony smerujúce k prevereniu totožnosti prevádzkovateľa predmetného webového rozhrania, ako aj k overeniu súvislosti subjektov uvedených na webovej stránke s ponukou zájazdov.
Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby prostredníctvom webovej stránky www.allinclusivezajazdy.sk neobjednávali zájazdy, neposkytovali osobné údaje a neuskutočňovali platby. "V prípade, ak už spotrebitelia uskutočnili platbu za zájazd, ktorý sa neuskutočnil, a finančné prostriedky zaplatené za zájazd im neboli vrátené, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," radí na záver inšpekcia.