Svadobné opatrenia, aké nemajú vo svete šoubizu obdobu: Paranoidné praktiky Taylor Swift a Travisa!

NEW YORK - Ak sa potvrdia všetky indície, už o niekoľko dní si Taylor Swift a Travis Kelce povedia svoje áno. Okolo svadby, ktorú americké médiá označujú za „americkú kráľovskú svadbu“, panuje mimoriadne prísne utajenie. Budúci novomanželia údajne zaviedli sériu bezpečnostných opatrení, aké sa v Hollywoode len tak nevidia – od špeciálnych pozvánok až po dohody o mlčanlivosti. Samotní Swift ani Kelce však termín ani miesto svadby oficiálne nepotvrdili.
Najväčšiu pozornosť v súvislosti so svadbou Taylor Swift a Travisa Kelce, vyvolali svadobné pozvánky. Podľa informácií portálu TMZ je každá pozvánka individuálne označená nenápadným vodoznakom obsahujúcim meno konkrétneho hosťa. Ak by sa fotografia pozvánky objavila na internete alebo sa dostala do médií, organizátori by okamžite vedeli zistiť, od koho unikla. Ide o nezvyčajné riešenie, ktoré má zabrániť únikom informácií zo zoznamu hostí či detailov obradu. Tým sa však opatrenia nekončia.
Médiá informujú, že hostia majú pred získaním detailov o podujatí podpísať elektronickú dohodu o mlčanlivosti. Zaujímavosťou je, že podľa TMZ dokument údajne neobsahuje finančné pokuty ani iné právne sankcie. Ide skôr o záväzok založený na dôvere a rešpekte k súkromiu páru než o právne vymáhateľný nástroj. Rovnako sa objavili správy, že hostia nepodpisovali súhlas s nakrúcaním, čo naznačuje, že svadba pravdepodobne nebude súčasťou televízneho špeciálu ani dokumentu.
Hoci Taylor Swift a Travis Kelce mlčia, v okolí newyorskej haly Madison Square Garden je podľa viacerých médií čoraz rušnejšie. Objavili sa zábery nákladných áut s technikou, pripravovaných kulís aj dočasných úprav okolia. Page Six dokonca informoval, že vo vnútri haly má vyrastať rozprávková dekorácia s motívom hradu a záhrady, ktorá má odkazovať na romantickú atmosféru ich zásnub. Tieto informácie však pochádzajú zo zdrojov oboznámených s prípravami a dvojica ich oficiálne nepotvrdila.
Ak sa všetky správy ukážu ako pravdivé, pôjde o jednu z najočakávanejších svadieb posledných rokov. Podľa amerických médií sa očakáva účasť množstva celebrít zo sveta hudby, filmu aj NFL, no presný zoznam hostí zostáva tajomstvom. Jedno je však isté – Taylor Swift a Travis Kelce robia všetko pre to, aby ich veľký deň zostal výnimočný a aby sa o jeho detailoch verejnosť dozvedela až vtedy, keď to budú chcieť oni sami.
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