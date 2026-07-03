MIMORIADNE Požiar v obchodnom centre Aupark v Žiline: VIDEO Prebieha evakuácia!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ŽILINA - Polícia informovala, že aktuálne zasahuje pri evakuácii obchodného centra Aupark v Žiline, kde došlo k požiaru osobného motorového vozidla na parkovisku.
Verejnosť zároveň vyzvali, aby rešpaktovali pokyny zasahujúcich príslušníkov policajného zboru a oprávnených osôb.
"Krátko pred 12:40 hod. bol ohlásený požiar motorovej časti osobného automobilu na podzemnom parkovisku obchodného centra v Žiline," uviedli hasiči.
Na mieste zasahuje 16 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z Hasičskej stanice v Žiline a zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali hasiacimi prístrojmi. Osoby boli z obchodného centra evakuované a priestory prehľadané. Zásah stále trvá.