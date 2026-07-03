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Belgicko rieši desivé následky horúčav: Nestíhali rátať mŕtvych

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

BRUSEL - Belgicko zaznamenalo v období medzi 18. a 29. júnom o 39 percent viac úmrtí, než je bežné. Veľkú časť Európy zasiahla v tom čase vlna spaľujúcich horúčav, informovali v piatok tamojšie úrady. Informuje agentúra AFP.

Krajina zaznamenala počas tohto obdobia 1222 nadmerných úmrtí, z ktorých takmer polovicu tvorili ľudia vo veku 85 rokov a starší, vyplýva z predbežných údajov federálneho ministerstva zdravotníctva.

„Takáto úroveň nadmernej úmrtnosti počas vlny horúčav je v našej krajine bezprecedentná,“ vyhlásilo ministerstvo s tým, že Belgicko zaznamenalo „sedem tropických dní s teplotami presahujúcimi 30 °C“, ako aj „abnormálne“ teplé noci.

Vrchol nadmernej úmrtnosti bol dosiahnutý v sobotu 27. júna. Predchádzajúci deň bola pre väčšinu územia krajiny vyhlásená oranžová alebo červená výstraha pred horúčavami, čo prinútilo úrady zrušiť množstvo podujatí vrátane rekonštrukcie bitky pri Waterloo. Hoci Belgicko oficiálne neprekonalo svoje teplotné rekordy pre mesiac jún, v Bruseli dosahovali teploty 35 °C niekoľko dní po sebe a lokálne vyšplhali na 38 °C až 40 °C, pripomenula AFP. 

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