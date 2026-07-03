ŠÚKL oznámil skončenie dodávok OBĽÚBENÉHO lieku pri prechladnutí! VIEME, čo je za tým

BRATISLAVA - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) oznámil skončenie dodávok obľúbených pastiliek, po ktorých Slováci siahajú pri prechladnutí a bolesti hrdla. Zisťovali sme, čo je za rozhodnutím výrobcu. Spoločnosť Krka potvrdila, že starú verziu nahrádza novou produktovou radou a pripravuje ďalšie novinky.
ŠÚKL zverejnil oznam o skončení dodávok známeho lieku "Septolete pas ord (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks" do Slovenskej republiky. "Dňa 26. 6. 2026 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 1. 8. 2026," informoval ŠÚKL na webe adc.sk.
Ide o tvrdé pastilky s účinnou látkou benzalkóniumchlorid, obsahujú tiež levomentol a silicu mäty piepornej, tymol a taktiež eukalyptovú silicu. Liek sa používa na na zmiernenie bolesti a dezinfekciu pri miernych infekciách ústnej dutiny a hrdla. Užíva sa tiež preventívne pri chrípke a prechladnutí, pri zápale ďasien a slizníc ústnej dutiny a taktiež pri zachrípnutí a sťaženom dýchaní. Výrobcom a dodávateľom lieku je spoločnosť Krka, liek nie je viazaný na lekársky predpis.
U farmaceutickej spoločnosti Krka sme zisťovali, čo stojí za skončením dodávok. "Skončeniu dodávok Septolete pas ord 1x30 ks predchádzalo predstavenie novej rady - Septolete extra," vysvetľuje pre Topky.sk Mária Horváthová, manažérka marketingovej komunikácie spoločnosti Krka. Približuje, že Septolete extra sú dostupné v 4 príchutiach a dvoch liekových formách - tvrdé pastilky a orálna aerodisperzia. Avizuje, že v septembri 2026 budú uvádzať na trh ďalšiu novinku v tomto zložení.