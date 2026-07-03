Sklenaříková chystá pomstu! Zvrat v celej kauze: Ohanian to poriadne oľutuje

PARÍŽ - Po mesiacoch nepríjemných obvinení prichádza v kauze Adriany Sklenaříkovej a jej bývalého manžela Arama Ohaniana veľký zvrat. Francúzska prokuratúra odložila trestné oznámenie, ktoré podnikateľ na modelku podal. A tým sa celý príbeh zďaleka nekončí.
Podľa francúzskeho denníka Le Parisien totiž Sklenaříková pripravuje na svojho bývalého manžela žalobu pre krivé obvinenie a ohováranie. Celá kauza sa dostala až pred francúzsku prokuratúru, ktorá podľa tlačovej správy zverejnenej modelkou rozhodla o odložení podnetu. V stanovisku sa uvádza, že „neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali všetky obvinenia vznesené voči pani Karembeu.“
Jej právna zástupkyňa Nathalie Tomasini zároveň zdôraznila, že trestné oznámenie bolo podľa nej od začiatku neopodstatnené. „Toto trestné oznámenie bolo od začiatku úplne neprimerané. Boli sme presvedčení, že tieto obvinenia sú nepravdivé,“ uviedla. Právnici modelky navyše pripomenuli, že podnet viedol k šíreniu obvinení, ktoré podľa nich viaceré médiá prevzali bez potrebného overenia. Zároveň upozornili, že krivé obvinenie a verejné ohováranie môžu byť podľa zákona trestné.
Sklenaříková pod paľbou: Pornografia, Hitler aj drogy... Takto to vidí prokuratúra!
Ohanian v uplynulých mesiacoch verejne vzniesol voči Sklenaříkovej viacero závažných obvinení. Tvrdil napríklad, že v zariadení ich spoločnej dcéry našiel stovky pornografických fotografií, neskôr kritizoval aj modelkinho snúbenca Marca Lavoina, ktorého spájal s užívaním drog či nevhodným správaním v prítomnosti dieťaťa.
Sklenaříková sa však podľa denníka Le Parisien rozhodla nenechať celú kauzu vyšumieť. Na svojho bývalého manžela má pripravovať žalobu pre krivé obvinenie a ohováranie. Modelka už skôr otvorene prehovorila aj o tom, čo mala počas ich vzťahu prežívať. „Prešla som si vyhrážkami, ponižovaním, falošnými obvineniami, ale aj verbálnym a fyzickým násilím,“ zverila sa. Ak svoje avizované právne kroky skutočne podnikne, rozvodová vojna medzi bývalými manželmi sa zrejme ani zďaleka nekončí.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%