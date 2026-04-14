Škandál! Katy Perry obvinená zo sexuálneho napadnutia: Modelka prehovorila po 20 rokoch

USA - Austrálska herečka a modelka Ruby Rose tvrdí, že ju speváčka Katy Perry pred takmer dvadsiatimi rokmi sexuálne napadla. Svoje obvinenia zverejnila v sérii príspevkov na sociálnej sieti Threads.
Rose uviedla, že k incidentu malo dôjsť v nočnom klube Spice Market v Melbourne, keď mala niečo vyše dvadsať rokov. „Katy Perry ma sexuálne napadla v klube Spice Market v Melbourne. Koho zaujíma, čo si myslí,“ napísala v reakcii na príspevok o speváčke.
Herečka, dnes už 40-ročná, následne vysvetlila, že jej trvalo takmer dve desaťročia, kým sa rozhodla o tejto skúsenosti verejne prehovoriť. Zdôraznila, že trauma zo sexuálneho násilia môže mať dlhodobé následky. „Som vďačná, že som sa dožila momentu, kedy som našla svoj hlas a prehovorila. Ukazuje to, aký veľký dopad má trauma a sexuálne napadnutie,“ uviedla a v ďalších príspevkoch reagovala aj na podporu fanúšikov. Priznala, že zverejnenie takýchto skúseností je mimoriadne náročné a emocionálne vyčerpávajúce. „Nemusíte tomu veriť – ja to potrebujem len zo seba dostať,“ napísala.
Katy Perry obvinenia odmieta
Zástupca Katy Perry reagoval na obvinenia pre americké médiá s tým, že ide o nepravdivé a nebezpečné tvrdenia. „Obvinenia, ktoré Ruby Rose šíri na sociálnych sieťach, sú kategoricky nepravdivé a predstavujú nebezpečné, nezodpovedné klamstvá,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku. Zároveň dodal, že Ruby Rose niečo podobné nevyslovila prvýkrát. Podľa právnika má na konte históriu vážnych verejných obvinení voči rôznym osobám, ktoré však boli opakovane popreté.
Príde na scénu polícia?
Krátko po zverejnení obvinení Ruby Rose uviedla, že plánuje obrátiť sa na políciu a preveriť, či by bolo možné začať vyšetrovanie jej skúseností so sexuálnym násilím. Naznačila zároveň, že nejde len o jediný incident.
Pripustila však, že mnohé prípady môžu byť premlčané. „O to viac je dôvod to skúsiť. Mám dlhý zoznam,“ napísala. Herečka a modelka zároveň priznala, že doteraz váhala obrátiť sa na úrady zo strachu a nedôvery v systém. Neskôr však stručne dodala: „Urobila som to.“
Katy Perry čelila obvineniam zo sexuálne nevhodného správania už v minulosti. V roku 2019 ju herec Josh Kloss obvinil z nevhodného správania počas nakrúcania videoklipu Teenage Dream a z incidentu na súkromnej párty. Podobné tvrdenie vzniesla aj televízna moderátorka Tina Kandelaki.
Ďalšia situácia nastala v roku 2018 počas šou American Idol, keď Perry bez varovania pobozkala súťažiaceho Benjamina Glazeho. Ten síce incident nepovažoval za sexuálne obťažovanie, no priznal, že mu bol nepríjemný. Speváčka sa k týmto obvineniam priamo nevyjadrovala. V minulosti uviedla, že nechce odvádzať pozornosť od hnutia #MeToo, pričom dodala: „Ktokoľvek môže povedať čokoľvek. Ja chcem prispieť k pravde, nie k hluku.“
Kto je Ruby Rose?
Ruby Rose sa preslávila najmä rolou v seriáli Orange Is the New Black. Objavila sa aj vo filmoch ako John Wick 2, Resident Evil: Posledná kapitola, Pitch Perfect 3 či The Meg. V roku 2020 odišla zo seriálu Batwoman, pričom neskôr obvinila tvorcov z nevhodného pracovného prostredia. Spoločnosť Warner Bros tieto tvrdenia odmietla.
Celá prekérna situácia zatiaľ zostáva otvorená a zatiaľ nie je jasné, či povedie k oficiálnemu vyšetrovaniu.
