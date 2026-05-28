Najsexi tatko planéty: David Beckham vyvenčil rodinu na luxusnej jachte, neodtrhnete z neho oči

IBIZA, ŠPANIELSKO - Slnko, more, miliardový luxus a telo, ktoré by mu závideli aj o polovicu mladší muži. David Beckham si užíva rodinnú dovolenku na jachte pri pobreží španielskej Ibizy – a paparazzi mali opäť čo fotiť. Futbalová legenda sa po palube promenádovala hore bez, predviedla vypracované telo a po jeho boku nechýbala ani Victoria Beckham, ktorá na svojho manžela pozerala s očividným obdivom.
Keď sa povie „dokonalá letná dovolenka celebrít“, Beckhamovci presne vedia, ako má vyzerať. David Beckham a Victoria Beckham si s rodinou vyrazili na luxusnú jachtu pri Ibize a fotografie okamžite obleteli svetové médiá. Najväčšiu pozornosť na seba tradične strhol práve David. Bývalý futbalista sa po palube pohyboval hore bez iba v tmavomodrých plavkách a ukázal, že vo svojich päťdesiatich rokoch je stále vo forme, o akej mnohí len snívajú. Vyrysované ruky, opálená pokožka, tetovania a sebavedomý úsmev. Paparazzi ho zachytili pri opaľovaní aj počas uvoľnených prechádzok po palube.
A Victoria? Tá sa od neho doslova nevedela odtrhnúť očami. Vedľa manžela sa cítila uvoľnene a spokojne, pričom si užívala slnko v luxusných bikinách a elegantných priesvitných modeloch. Dovolenka sa odohrávala na ich luxusnej jachte "Seven", ktorá patrí medzi najobdivovanejšie súkromné plavidlá celebrít. Elegantná viacposchodová jachta s obrovskou slnečnou palubou, vírivkou aj vlastným barom má hodnotu približne 18 miliónov eur. Jej názov pritom nie je náhodný – odkazuje na slávne Beckhamovo číslo 7 aj na meno ich dcéry Harper Seven.
Na palube nechýbali ani ich deti Harper a Romeo s priateľkou Kim Turnbull. Rodina si užívala kúpanie, jazdu na vodných skútroch aj večerné výlety po Ibize. Jediným tieňom luxusnej dovolenky bola neprítomnosť najstaršieho syna Brooklyna. Napriek rodinným drámam však David pôsobí, akoby vôbec nestarol. Sociálne siete okamžite zaplavili komentáre fanúšikov, ktorí ho označujú za „najsexi tatka planéty“ a tvrdia, že vyzerá lepšie než mnohí mladí influenceri. A úprimne? Pri pohľade na fotografie z Ibizy sa s nimi dá len ťažko nesúhlasiť.
