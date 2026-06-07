Pamätáte si Danu a Al zo seriálu Krok za krokom? FOTO Takto sa rokmi zmenili... Sú na nepoznanie!

LOS ANGELES - Sitcom Krok za krokom patrí medzi seriály, ktoré si slovenskí diváci obľúbili už koncom 90. rokov a dodnes sa tešia veľkej popularite. Príbehy netradičnej rodiny Lambertovcov bavili celé generácie a z hlavných hercov sa stali televízne hviezdy. Ako dnes vyzerajú predstaviteľky Dany a Al, Staci Keanan a Christine Lakin, a čomu sa venujú viac ako tri desaťročia po premiére seriálu?
Krok za krokom patrí medzi najobľúbenejšie americké rodinné sitcomy 90. rokov. Na Slovensku sa prvýkrát objavil na obrazovkách TV Markíza na jeseň 1998 a okamžite si získal veľkú divácku základňu. Vďaka svojmu humoru, sympatickým postavám a nadčasovým rodinným témam sa seriál teší popularite dodnes.
Počas rokov bol viackrát reprízovaný na rôznych televíznych staniciach a pre mnohých divákov sa stal neodmysliteľnou súčasťou televíznych spomienok. Od premiéry seriálu uplynulo už viac ako tridsať rokov a jeho hviezdy sa za ten čas výrazne zmenili. Fanúšikov zasiahla najmä smutná správa z roku 2023, keď zomrela Suzanne Somers, predstaviteľka Carol Lambertovej.
Napriek tomu zostáva seriál živý v spomienkach divákov aj vďaka hercom, ktorí sa k nemu radi vracajú. Pamätáte si na Danu a Al, teda herečky Staci Keanan a Christine Lakin? Kedysi patrili medzi najvýraznejšie tváre seriálu. Hoci od natáčania uplynuli desaťročia, ich priateľstvo pretrvalo. Spoločne sa venujú podcastu, v ktorom spomínajú na zákulisie nakrúcania, zaujímavé príhody z pľacu a nezabudnuteľné momenty z kultového sitcomu. Pozrite sa, ako vyzerajú dnes!
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