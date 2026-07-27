Teplota v aute môže v lete stúpnuť rýchlo: Pre dieťa je to ohrozujúci stav!

BRATISLAVA - Vysoká teplota v aute môže v lete nastať za niekoľko minút. Prehriatie dieťaťa je potenciálne život ohrozujúci stav. Uviedol to primár kliniky urgentnej medicíny Národného ústav detských chorôb Marcel Brenner.
„Kompenzačné mechanizmy dieťaťa často nedokážu odvrátiť život ohrozujúce komplikácie, ktoré sú najmä neurologické a kardiovaskulárne,“ podotkol Brenner. Odporúča, aby ľudia v aute nevypínali alarm, ktorí ich aktívne upozorní na skontrolovanie zadných sedadiel pri vystupovaní z vozidla. Polícia taktiež radí otvoriť okná, ak sú ľudia nútení nechať na pár minút dieťa alebo psa vo vozidle.
Prehriatie dieťaťa podľa Brennera nemusí nastať len pri náhodnom zabudnutí v aute, ale aj v uzavretých priestoroch alebo pri dlhodobom pôsobení slnka. „Medzi prvé príznaky patrí zmena vedomia. Dieťa môže byť nápadne spavé alebo vzrušivé. Dieťa môže mať neutíšiteľný plač, môže prejaviť bolesť, ktorá bude nevysvetliteľná,“ priblížil primár.
Ako prvú pomoc uvádza vybratie dieťaťa z prostredia, kde prehriatie nestalo. Malo by sa tiež vyzliecť a začať chladiť mokrým uterákom alebo použiť vlažnú vodu. V prípade, že je dieťa pri vedomí, možno mu podávať vodu po dúškoch. „Vždy je potrebné vyhľadať lekársku pomoc,“ dodal Brenner.