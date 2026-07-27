Šaško potichu prichádza s prelomovou novinkou: Koniec s POPLATKAMI v ambulanciách? Nový systém všetko zmení!

BRATISLAVA - Pacienti by sa už čoskoro mohli dočkať väčšej transparentnosti pri poplatkoch v ambulanciách. Ministerstvo zdravotníctva vraj pripravuje zmenu, ktorá by rozdelila ordinačné hodiny lekárov na bezplatné a platené. Cieľom je zaviesť jasné pravidlá a odstrániť chaos, s ktorým sa pacienti stretávajú pri platení za vyšetrenia.
S informáciami z vnútra rezortu prišla televízia Markíza. Podľa nej sa o zmenách zatiaľ diskutuje v rámci ministerstva a nejde o finálnu podobu legislatívy. Rezort zatiaľ oficiálne detaily nepotvrdil.
Bežne nechajú u lekára od 10 do 50 eur za jedinú návštevu
V súčasnosti sa pacienti v ambulanciách stretávajú s rôznymi poplatkami – od 10 až po 50 eur, pričom neraz sa o ich výške dozvedia až po skončení vyšetrenia. Práve zavedenie jasných pravidiel patrilo medzi záväzky vlády v programovom vyhlásení.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško už vlani avizoval, že systém potrebuje zásadné upratanie.
"My potrebujeme už definitívne zaviesť jasný a transparentný systém toho, za čo môžu a za čo nemôžu byť vyberané poplatky, ktorými je pre ľudí ako keby podmienený prístup vôbec k zdravotnej starostlivosti," vyhlásil ešte v novembri 2024.
Platené termíny len navyše
Podľa pripravovaného návrhu by pacient dostal na výber. Ak bude chcieť presný termín alebo rýchlejšie vyšetrenie, mohol by si ho zaplatiť počas špeciálnych platených ordinačných hodín. Druhou možnosťou by zostalo klasické objednanie v bežných ordinačných hodinách bez poplatku.
Prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth vysvetlil, že takéto platené hodiny by lekári museli zabezpečovať nad rámec svojej bežnej ordinačnej doby.
"Ak je vo vlastných priestoroch, môže si to dať v sobotu, v nedeľu, v piatok. Ak je povedzme v poliklinike, musí rešpektovať tie dané okolnosti. To znamená, môže si predĺžiť ordinačné hodiny po svojich ordinačných hodinách počas dňa," uviedol Šóth.
Zároveň zdôraznil, že počas doplnkových ordinačných hodín bude musieť byť cenník zverejnený.
"Samozrejme, aj v doplnkových ordinačných hodinách bude platiť cenník, ktorý bude vyvesený na výveske alebo na dverách," dodal.
Ceny zatiaľ bez stropu?
Ministerstvo si od pripravovanej úpravy sľubuje, že ak lekári dostanú legálny priestor na vyberanie poplatkov počas špeciálnych ordinačných hodín, sporné alebo netransparentné poplatky z bežnej prevádzky postupne zmiznú.
"Cieľom riešenia je citlivým a vyváženým prístupom zachovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zároveň zabezpečiť transparentné, jasné pravidlá pre pacienta a fungovanie systému," uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Veronika Daničová.
Podľa informácií Markízy by ceny počas platených ordinačných hodín zatiaľ nemali mať stanovený horný limit a každý lekár by si ich mohol určiť individuálne. Rezort zdravotníctva to však nepotvrdil s tým, že návrh je stále predmetom odborných diskusií.
"Pre ministra zdravotníctva Kamila Šaška je prirodzené, že informácie spoza zavretých dverí priebežne nekomunikuje, pretože je korektné počkať na moment, keď budú jednotlivé návrhy odborne prerokované a ministerstvo ich predstaví ako ucelený materiál," uzavrela Daničová.
Pripravované rozdelenie ordinačných hodín má byť len jedným z viacerých opatrení, ktorými chce rezort zdravotníctva urobiť poriadok v systéme poplatkov u lekárov. Ďalšie návrhy plánuje predstaviť na jeseň.